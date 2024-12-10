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Posted 10 декабря, 11:37

Published 10 декабря, 11:37

Modified 10 декабря, 12:57

Updated 10 декабря, 12:57

Мороз до -45 градусов: в Омской области прогнозируют аномальные холода

Мороз до -45 градусов: в Омской области прогнозируют аномальные холода

10 декабря 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney.
Согласно прогнозам синоптиков, к середине зимы температура воздуха в регионе сильно опустится. Подробности — в материале Города55.

Зима, по предварительные данным метеорологов, в 2025 году, побьет все рекорды.

Какой погоды жителям Омска ждать в январе-2025?

Синоптики сервиса «Ну и погода» уже поделились данными о погоде на второй и третий месяц зимы. Так, в январе 2025 года в Омске прогнозируется днем от -25 до -1. При этом морозы ожидаются ночью. Например, по предварительным данным, 28 января в темное время суток может похолодать до -45 градусов. Днем же в областном центре метеорологи обещают относительно комфортную, а еще снежную погоду.

Фото: «Ну и погода»

По прогнозу синоптиков, в январе омичей ждет 24 дня с осадками. В первом месяце нового года обещают вполне комфортную температуру.

Какой погоды жителям Омска ждать в феврале-2025?

В последний месяц зимы омичам прогнозируют февральские морозы. Температура воздуха может опуститься до -45 градусов ночью и до -23 — днем. При этом в конце зимы жителей региона ждут сильные температурные скачки. Как такие перепады отразятся на метеозависимых, остается только догадываться.

Фото: «Ну и погода»

В феврале осадки будут всего три дня.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Зима#Мороз#Температура#Осадки#Прогноз#Синоптики#Январь
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