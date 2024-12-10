Мороз до -45 градусов: в Омской области прогнозируют аномальные холода

Posted 10 декабря, 11:37
Published 10 декабря, 11:37
Modified 10 декабря, 12:57
Updated 10 декабря, 12:57
Зима, по предварительные данным метеорологов, в 2025 году, побьет все рекорды.
Синоптики сервиса «Ну и погода» уже поделились данными о погоде на второй и третий месяц зимы. Так, в январе 2025 года в Омске прогнозируется днем от -25 до -1. При этом морозы ожидаются ночью. Например, по предварительным данным, 28 января в темное время суток может похолодать до -45 градусов. Днем же в областном центре метеорологи обещают относительно комфортную, а еще снежную погоду.
По прогнозу синоптиков, в январе омичей ждет 24 дня с осадками. В первом месяце нового года обещают вполне комфортную температуру.
В последний месяц зимы омичам прогнозируют февральские морозы. Температура воздуха может опуститься до -45 градусов ночью и до -23 — днем. При этом в конце зимы жителей региона ждут сильные температурные скачки. Как такие перепады отразятся на метеозависимых, остается только догадываться.
В феврале осадки будут всего три дня.