Мороз до -45 градусов: в Омской области прогнозируют аномальные холода

Синоптики сервиса «Ну и погода» уже поделились данными о погоде на второй и третий месяц зимы. Так, в январе 2025 года в Омске прогнозируется днем от -25 до -1. При этом морозы ожидаются ночью. Например, по предварительным данным, 28 января в темное время суток может похолодать до -45 градусов. Днем же в областном центре метеорологи обещают относительно комфортную, а еще снежную погоду.