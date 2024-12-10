Минтранс введет новые правила для опоздавших пассажиров: как вернуть обратный билет

Министерство транспорта России обновило порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки, внеся важные изменения для пассажиров. Согласно приказу, с 1 сентября 2025 года пассажиры, опоздавшие на свой рейс, получат возможность использовать обратный билет, если они уведомят перевозчика о намерении продолжить путешествие. Для этого пассажиру необходимо сообщить авиакомпании о своем решении в течение двух часов после вылета первого рейса и до окончания регистрации на следующий этап маршрута.