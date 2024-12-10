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Posted 10 декабря, 09:02

Published 10 декабря, 09:02

Modified 10 декабря, 09:34

Updated 10 декабря, 09:34

Минтранс упростит правила для опоздавших на самолет пассажиров

Минтранс введет новые правила для опоздавших пассажиров: как вернуть обратный билет

10 декабря 2024, 09:02
Фото: 1MI.

Минтранс упростит правила для опоздавших на самолет пассажиров

Приказ вступит в силу 1 сентября следующего года.

Министерство транспорта России обновило порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки, внеся важные изменения для пассажиров. Согласно приказу, с 1 сентября 2025 года пассажиры, опоздавшие на свой рейс, получат возможность использовать обратный билет, если они уведомят перевозчика о намерении продолжить путешествие. Для этого пассажиру необходимо сообщить авиакомпании о своем решении в течение двух часов после вылета первого рейса и до окончания регистрации на следующий этап маршрута.

Ранее, если пассажир не успевал на первый рейс, его обратный билет автоматически аннулировался. Новые правила также отменяют дополнительные сборы за изменение условий перевозки, что значительно упрощает процесс корректировки билетов для пассажиров.

«В частности, закреплено право пассажиров, опоздавших на рейс, воспользоваться обратным билетом. Кроме того, размер платы, взимаемой с пассажира за аннулирование перевозки или изменение условий перевозки, ограничивается фактическими расходами перевозчика», — сообщается в министерстве.

Кроме того, авиакомпаниям будет предписано разработать и утвердить внутренние документы, которые будут содержать принципы ценообразования. Это позволит повысить прозрачность ценовой политики авиаперевозчиков.

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#Диана Рязанцева#Пассажиры#Регистрация#Авиакомпания#Минтранс#Регулярные рейсы#Комиссии#Правила#Воздушные перевозки#Обратный билет#Правила отмены
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