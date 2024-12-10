Мэр Шелест рассказал о завершении первого этапа реконструкции Сыропятского тракта

В Омске завершается первый этап реконструкции Сыропятского тракта на участке от от строения по адресу 10 лет Октября, 190 до границы города. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подробности сегодня, 10 декабря, рассказал мэр Сергей Шелест.