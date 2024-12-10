Мэр Шелест рассказал о завершении первого этапа реконструкции Сыропятского тракта

Posted 10 декабря, 09:36
Published 10 декабря, 09:36
Modified 11 декабря, 04:20
Updated 11 декабря, 04:20
В Омске завершается первый этап реконструкции Сыропятского тракта на участке от от строения по адресу 10 лет Октября, 190 до границы города. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подробности сегодня, 10 декабря, рассказал мэр Сергей Шелест.
«За год четырехкилометровый участок дороги значительно преобразился — он стал шире и безопаснее. Встречные потоки автомобилей теперь разделены барьерами, оборудованы и дополнительно освещены велодорожка и тротуар, которых раньше здесь не было. Для удобства дачников и пассажиров междугородних рейсов установлены 10 остановок общественного транспорта», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
На дороге обустроили ливневку, прилегающую территорию засеяли многолетними травами, а также высадили больше 10 тысяч деревьев и кустарников ценных пород.
В ближайшие дни подрядчик ООО «СибРос» проведет на месте пробный запуск линии наружного освещения и светофоров. Согласно Rusprofile, «СибРос» работает с 1999 года, занимается строительством дорог и автомагистралей. Контракт на реконструкцию Сыропятского тракта стоимостью 1,068 млрд рублей фирма получила осенью 2023 года.