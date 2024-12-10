Глава РЭО Буцаев перечислил лучшие регионы в сфере обращения с отходами в 2024 году

Posted 10 декабря, 16:09
Published 10 декабря, 16:09
Modified 10 декабря, 16:09
Updated 10 декабря, 16:09
Как сообщает karelinform.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что на первых местах в этом году вновь оказались прошлогодние лидеры.
По его словам, Республика Дагестан за уходящий год поднялась сразу на 29 строчек. В этом субъекте РФ появляется все больше функционирующих предприятий отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также стоит отметить, что на 20 строчек выше стала располагаться Архангельская область. В скором времени в регионе построят три объекта суммарной мощностью в 400 тысяч тонн обработки в год. Липецкая и Ленинградская области заняли более высокие для себя позиции, поднявшись на 13 и 12 пунктов соответственно. В текущем году в Ленинградской области заработал комплекс по переработке ТКО «Кингисепп». А в Липецкой области запущено в эксплуатацию новое отраслевое предприятие.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, каждый субъект России из топ-20 осуществил масштабную деятельность по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с отходами в нашей стране.
Рейтинг формируется на основе статистических показателей и результатов социологического опроса местного населения. Подобная аналитика дает возможность изучить и сравнить цифровые данные, при этом оценив уровень социального настроения и восприятия перемен в отрасли обращения с ТКО.
Для составления топа Российский экологический оператор опирается на собственные данные, электронную модель федеральной схемы обращения с ТКО, территориальные схемы, информацию федеральных и региональных органов власти, сведения цифровой системы «РЭО Радар» и анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией).
В 2024 году субъекты РФ оценивали по нескольким показателям: оперативность постройки новых объектов и достаточность инфраструктуры по обращению с отходами; охват граждан раздельным сбором отходов; изменение показателей обработки и утилизации ТКО; нехватка ресурсов для размещения отходов; соответствие территориальной схемы субъекта РФ правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130; непрерывность оказания услуги по обращению с ТКО; информирование населения, организация экологических акций и отраслевых событий на уровне региона, взаимодействие с волонтерами; показатель социальной удовлетворенности обращением с отходами в регионе.
Рейтинг формируется по результатам 11 месяцев текущего года. Лидеров ждет вручение «Зеленой премии».