Глава РЭО Буцаев перечислил лучшие регионы в сфере обращения с отходами в 2024 году

По его словам, Республика Дагестан за уходящий год поднялась сразу на 29 строчек. В этом субъекте РФ появляется все больше функционирующих предприятий отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также стоит отметить, что на 20 строчек выше стала располагаться Архангельская область. В скором времени в регионе построят три объекта суммарной мощностью в 400 тысяч тонн обработки в год. Липецкая и Ленинградская области заняли более высокие для себя позиции, поднявшись на 13 и 12 пунктов соответственно. В текущем году в Ленинградской области заработал комплекс по переработке ТКО «Кингисепп». А в Липецкой области запущено в эксплуатацию новое отраслевое предприятие.