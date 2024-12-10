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Posted 10 декабря, 16:09

Published 10 декабря, 16:09

Modified 10 декабря, 16:09

Updated 10 декабря, 16:09

Глава РЭО Буцаев перечислил лучшие регионы в сфере обращения с отходами в 2024 году

Глава РЭО Буцаев перечислил лучшие регионы в сфере обращения с отходами в 2024 году

10 декабря 2024, 16:09
Фото: 1MI.
Москва, Московская, Нижегородская и Тульская области в очередной раз оказались в тройке лидеров топ-20 российских регионов в сфере обращения с отходами. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» составила такой рейтинг в рамках номинации «Регионы России» «Зеленой премии — 2024».

Как сообщает karelinform.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что на первых местах в этом году вновь оказались прошлогодние лидеры.

По его словам, Республика Дагестан за уходящий год поднялась сразу на 29 строчек. В этом субъекте РФ появляется все больше функционирующих предприятий отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также стоит отметить, что на 20 строчек выше стала располагаться Архангельская область. В скором времени в регионе построят три объекта суммарной мощностью в 400 тысяч тонн обработки в год. Липецкая и Ленинградская области заняли более высокие для себя позиции, поднявшись на 13 и 12 пунктов соответственно. В текущем году в Ленинградской области заработал комплекс по переработке ТКО «Кингисепп». А в Липецкой области запущено в эксплуатацию новое отраслевое предприятие.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, каждый субъект России из топ-20 осуществил масштабную деятельность по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с отходами в нашей стране.

Рейтинг формируется на основе статистических показателей и результатов социологического опроса местного населения. Подобная аналитика дает возможность изучить и сравнить цифровые данные, при этом оценив уровень социального настроения и восприятия перемен в отрасли обращения с ТКО.

Для составления топа Российский экологический оператор опирается на собственные данные, электронную модель федеральной схемы обращения с ТКО, территориальные схемы, информацию федеральных и региональных органов власти, сведения цифровой системы «РЭО Радар» и анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией).

В 2024 году субъекты РФ оценивали по нескольким показателям: оперативность постройки новых объектов и достаточность инфраструктуры по обращению с отходами; охват граждан раздельным сбором отходов; изменение показателей обработки и утилизации ТКО; нехватка ресурсов для размещения отходов; соответствие территориальной схемы субъекта РФ правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130; непрерывность оказания услуги по обращению с ТКО; информирование населения, организация экологических акций и отраслевых событий на уровне региона, взаимодействие с волонтерами; показатель социальной удовлетворенности обращением с отходами в регионе.

Рейтинг формируется по результатам 11 месяцев текущего года. Лидеров ждет вручение «Зеленой премии».

#Общество
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