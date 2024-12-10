gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 03:00

Published 10 декабря, 03:00

Modified 10 декабря, 04:22

Updated 10 декабря, 04:22

В Омске пробки сковали дороги от исполкома до Ленинградского моста

«День Левый, день Правый»: изменения движения в Омске вызвали новые заторы

10 декабря 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске пробки сковали дороги от исполкома до Ленинградского моста

Омск продолжает адаптироваться к новой схеме движения, но изменения пока не приносят существенного облегчения для большинства автомобилистов.

В Омске продолжают сохраняться многокилометровые пробки, которые стали результатом изменений в схеме движения транспорта. Перераспределение потоков помогло разгрузить некоторые участки, однако нагрузка переместилась на другие магистрали, что усугубило ситуацию на ключевых дорогах города.

К 9 утра, по данным «2ГИС», пробки в Омске оцениваются в 7 баллов.

Фото: 2ГИС

Одним из положительных изменений стало улучшение движения на мосту у Телецентра: пробки на этом участке почти исчезли. На улице Лукашевича ситуация также стала лучше, благодаря чему автомобилисты теперь тратят меньше времени на преодоление этого участка. Однако такое перераспределение потоков создало новые очаги заторов.

На проспекте Мира и улице Заозерная ситуация ухудшилась: здесь водителям приходится терять время в плотных пробках. Сложная обстановка сохраняется и в центре города, где мост имени 60-летия ВЛКСМ и улица 70 лет Октября продолжают испытывать повышенную нагрузку. Эти магистрали, взяв на себя основной транспортный поток, буквально «горят красным» на онлайн-картах.

Дополнительно ухудшили дорожную обстановку несколько аварий. Так, ДТП на проспекте Мира возле СибАДИ стало причиной затора, осложнив проезд по одному из центральных маршрутов. Еще два столкновения произошли на Ленинградском мосту, усугубив уже напряженную ситуацию.

Автомобилисты активно выражают недовольство в комментариях к онлайн-картам 2ГИС, отмечая, что изменения в схеме движения не привели к ожидаемым улучшениям. Многие жалуются на отсутствие своевременной информации о дорожной ситуации и предлагают пересмотреть распределение транспортных потоков, чтобы минимизировать нагрузки на центральные улицы.

«Если я второй день подряд опоздаю — меня отчислят».
«Если кому-то по приколу стоять, идите в поликлинику, там бабушек полно. Не соскучитесь».
«Левый понятно почему в пробке. Ну, а Нефты почему? Водить не умеете? Так не садитесь!».
«Пока только заехала в пробку. Объявление: ищу мужа».
«Почему опять с Левого берега есть пробка?».
«Верните как было, пусть лучше Левый стоит».
«Вплавь я успею на пары?».
«А я просто чилловый парень, который любит поспать».

Пока город только адаптируется к новым схемам, ситуация на дорогах остается напряженной. Водителям советуют учитывать обстановку заранее, пользоваться навигационными приложениями и планировать маршруты с учетом возможных задержек.

В Омске открыли перекресток бульвара Архитекторов и Крупской, но далеко не для всех
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Транспорт#Пробки#Омск#Аварии#Автомобилисты#Ситуация на дорогах#Дорожная обстановка#Транспортные потоки#Изменения в схеме движения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика