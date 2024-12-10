«День Левый, день Правый»: изменения движения в Омске вызвали новые заторы

Одним из положительных изменений стало улучшение движения на мосту у Телецентра: пробки на этом участке почти исчезли. На улице Лукашевича ситуация также стала лучше, благодаря чему автомобилисты теперь тратят меньше времени на преодоление этого участка. Однако такое перераспределение потоков создало новые очаги заторов.