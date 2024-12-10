«День Левый, день Правый»: изменения движения в Омске вызвали новые заторы

Posted 10 декабря, 03:00
Published 10 декабря, 03:00
Modified 10 декабря, 04:22
Updated 10 декабря, 04:22
В Омске продолжают сохраняться многокилометровые пробки, которые стали результатом изменений в схеме движения транспорта. Перераспределение потоков помогло разгрузить некоторые участки, однако нагрузка переместилась на другие магистрали, что усугубило ситуацию на ключевых дорогах города.
К 9 утра, по данным «2ГИС», пробки в Омске оцениваются в 7 баллов.
Одним из положительных изменений стало улучшение движения на мосту у Телецентра: пробки на этом участке почти исчезли. На улице Лукашевича ситуация также стала лучше, благодаря чему автомобилисты теперь тратят меньше времени на преодоление этого участка. Однако такое перераспределение потоков создало новые очаги заторов.
На проспекте Мира и улице Заозерная ситуация ухудшилась: здесь водителям приходится терять время в плотных пробках. Сложная обстановка сохраняется и в центре города, где мост имени 60-летия ВЛКСМ и улица 70 лет Октября продолжают испытывать повышенную нагрузку. Эти магистрали, взяв на себя основной транспортный поток, буквально «горят красным» на онлайн-картах.
Дополнительно ухудшили дорожную обстановку несколько аварий. Так, ДТП на проспекте Мира возле СибАДИ стало причиной затора, осложнив проезд по одному из центральных маршрутов. Еще два столкновения произошли на Ленинградском мосту, усугубив уже напряженную ситуацию.
Автомобилисты активно выражают недовольство в комментариях к онлайн-картам 2ГИС, отмечая, что изменения в схеме движения не привели к ожидаемым улучшениям. Многие жалуются на отсутствие своевременной информации о дорожной ситуации и предлагают пересмотреть распределение транспортных потоков, чтобы минимизировать нагрузки на центральные улицы.
«Если я второй день подряд опоздаю — меня отчислят».
«Если кому-то по приколу стоять, идите в поликлинику, там бабушек полно. Не соскучитесь».
«Левый понятно почему в пробке. Ну, а Нефты почему? Водить не умеете? Так не садитесь!».
«Пока только заехала в пробку. Объявление: ищу мужа».
«Почему опять с Левого берега есть пробка?».
«Верните как было, пусть лучше Левый стоит».
«Вплавь я успею на пары?».
«А я просто чилловый парень, который любит поспать».
Пока город только адаптируется к новым схемам, ситуация на дорогах остается напряженной. Водителям советуют учитывать обстановку заранее, пользоваться навигационными приложениями и планировать маршруты с учетом возможных задержек.