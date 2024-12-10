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Posted 10 декабря, 09:24

Published 10 декабря, 09:24

Modified 10 декабря, 09:26

Updated 10 декабря, 09:26

«Был на коне, сейчас — нет»: Курьянов впервые высказался о своем уходе из «Авангарда»

«Был на коне, сейчас — нет»: Курьянов впервые высказался о своем уходе из «Авангарда»

10 декабря 2024, 09:24
Фото: ХК «Авангард».
Экс-тренер «Авангарда» Антон Курьянов дал большое интервью, в котором рассказал о работе в омском клубе и переезде в Ярославль.

Накануне стало известно, что бывший тренер «Авангарда» Антон Курьянов подписал контракт с «Локомотивом». Он будет отвечать за работу с нападающими и бригадами большинства. После этого специалист дал развернутое интервью порталу «Спорт-Экспресс» и рассказал о деталях своего ухода из омского клуба и предложении от ярославцев.

— Когда увольняли Сергея Звягина, вы могли еще остаться в тренером штабе «Авангарда?

«Накануне вечером, перед тем как была объявлено об отставке, у меня состоялся разговор с руководителями клуба. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я остался работать в системе „Авангарда“. Тогда же мне поступило предложение войти в штаб „Омских Крыльев“. Я попросил время до утра для обсуждения всех вопросов. Но тем же утром со мной и попрощались, поблагодарив за работу»

— Вариант с вхождением в штаб Ги Буше рассматривался?

«Нет. У руководства клуба был свой взгляд на ситуацию»

— Вы допустили ошибки как менеджер?

«Конечно, от кого-то из новичков мы ждали большего. Хотели увидеть от них совсем другое. Давайте только сейчас без фамилий. Может, у них еще все наладится. Год назад, когда ситуация была тяжелее, мы летом попали в цель почти по всем новичкам. В этом сезоне такого не получилось, но это рабочие моменты»

Фото: ХК «Авангард»

— В какой момент ситуация стала выходить из-под контроля?

«Тяжело вспомнить конкретный момент. Мы старались не опускать рук до конца. Но когда в команду назначили нового главного тренера, а руководил ею еще старый, то все стало понятно. Ситуация шла не так, как была должна»

— Как быстро прошли ваши переговоры с «Локомотивом»?

«В день, когда состоялось увольнение из „Авангарда“, меня набрал Игорь Валерьевич Никитин и поинтересовался моими планами. Я сказал, что готов продолжить работу. Через какое-то время поступило конкретное предложение от „Локомотива““

— Есть понимание, как будет строиться ваша работа в «Локомотиве»?

«Я только приехал в Ярославль и еще не приступил к исполнению своих обязанностей. Работать мы будем вместе с Антоном Бутом, улучшая те моменты, в которых видим проблему. Мне как новичку еще предстоит узнать все правила поведения в организации, прежде чем погружаться в нюансы и о чем-то рассуждать. Для начала надо как можно быстрее познакомиться с ребятами»

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Напомним, что 27 ноября в пресс-службе «Авангарда» объявили о заключении двухлетнего контракта с новым главным тренером — канадским специалистом Ги Буше. Он должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.

Вопрос, кто займет место Сергея Звягина, обсуждался более месяца. На пост главного тренера могли попасть несколько специалистов, среди них: канадский тренер Жеррар Галлан, спортивный директор чемпионского «Металлурга» Сергей Гомоляко, североамериканец Тодд Рирден и канадец Джей Вудкрофт.

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