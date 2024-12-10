«Был на коне, сейчас — нет»: Курьянов впервые высказался о своем уходе из «Авангарда»

«Накануне вечером, перед тем как была объявлено об отставке, у меня состоялся разговор с руководителями клуба. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я остался работать в системе „Авангарда“. Тогда же мне поступило предложение войти в штаб „Омских Крыльев“. Я попросил время до утра для обсуждения всех вопросов. Но тем же утром со мной и попрощались, поблагодарив за работу»