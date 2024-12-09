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Posted 9 декабря, 16:41

Published 9 декабря, 16:41

Modified 9 декабря, 16:41

Updated 9 декабря, 16:41

Заммэра Москвы рассказал про ведущуюся на станции «ЗИЛ» подготовку к строительству

Заммэра Москвы рассказал про ведущуюся на станции «ЗИЛ» подготовку к строительству

9 декабря 2024, 16:41
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На первой станции Бирюлевской линии метро «ЗИЛ» ведутся масштабные работы по подготовке к строительству, о чем отчитался заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает www.mos.ru, на данный момент на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро начался вынос инженерных сетей из зоны строительства. Помимо этого, участок готовится к запланированному основному периоду воплощения проекта. На участке примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой рабочие ведут установку ограждающих конструкций котлована. По словам Владимира Ефимова, «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, то есть с расположенной посередине платформой и путями по бокам.

«ЗИЛ» находится на перекрестке проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. Две одноименные станции в будущем станут конечными для своих веток метро — Троицкой и Бирюлевской.

Согласно комментарию главы московского департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, одноименные станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий вместе с платформой Московского центрального кольца образуют городской вокзал, благодаря которому удастся обеспечить транспортное обслуживание населения растущего района на юге Москвы. Для удобства пассажиров при пересадке станции метро будут иметь общий вестибюль, который расположится недалеко от входа в парк «Тюфелева роща», в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.

Бирюлевская линия метро будет проложена от застраиваемой территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» до районов Западное и Восточное Бирюлево. Когда она откроется для пассажиров, это улучшит транспортное обслуживание жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное. На линии должно заработать 10 станций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», что на будущей Бирюлевской линии метро в соответствии с планом ведутся подготовительные работы.

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