Заммэра Москвы рассказал про ведущуюся на станции «ЗИЛ» подготовку к строительству

Как сообщает www.mos.ru, на данный момент на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро начался вынос инженерных сетей из зоны строительства. Помимо этого, участок готовится к запланированному основному периоду воплощения проекта. На участке примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой рабочие ведут установку ограждающих конструкций котлована. По словам Владимира Ефимова, «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, то есть с расположенной посередине платформой и путями по бокам.