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Posted 9 декабря, 09:37

Published 9 декабря, 09:37

Modified 9 декабря, 09:39

Updated 9 декабря, 09:39

Выше потолка: «Авангард» готов купить двух игроков «Северстали» за 250 млн рублей

Выше потолка: «Авангард» готов купить двух игроков «Северстали» за 250 млн рублей

9 декабря 2024, 09:37
Фото: ХК «Авангард».
До дедлайна КХЛ ряды «ястребов» могут пополнить Данила Аймурзин и Кирилл Пилипенко.

Сезон Континентальной хоккейной лиги все ближе к экватору, а в «Авангарде», тем временем, продолжается перестройка: заключаются и расторгаются контракты, происходит обмен за обменом. До дедлайна КХЛ ряды «ястребов» могут покинуть защитник Павел Коледов, нападающие Станислав Галиев и Иван Игумнов, а пополнить — нападающий фарм-клуба НХЛ Даниил Чайка, лучший бомбардир «Северстали» Кирилл Пилипенко.

Сегодня появились важные подробности о последнем подписании. По информации спортивного журналиста Артура Хайруллина, вместе с Пилипенко в омский клуб может перейти его партнер по «Северстали» Данила Аймурзин. За «не продающегося» форварда готовы заплатить 130 млн рублей компенсации. За Кирилла Пилипенко же омичи предлагают 120 млн. Однако официальных сообщений о трансферах пока нет.

Еще один игрок, за которого руководство «ястребов» было готово заплатить крупную сумму — нападающий «Торпедо» Василий Атанасов. «Авангард» предлагал за форварда немаленькую сумму — 100 млн рублей, но нижегородцы не захотели отдавать одного из своих лидеров.

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Напомним, что сегодня утром в аэропорту им. Карбышева встретили нового игрока «Авангарда» — канадского нападающего Майкла Маклауда. Форвард поделился с пресс-службой клуба впечатлениями от переезда и ожиданиями на остаток сезона.

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