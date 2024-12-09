Выше потолка: «Авангард» готов купить двух игроков «Северстали» за 250 млн рублей

Сегодня появились важные подробности о последнем подписании. По информации спортивного журналиста Артура Хайруллина, вместе с Пилипенко в омский клуб может перейти его партнер по «Северстали» Данила Аймурзин. За «не продающегося» форварда готовы заплатить 130 млн рублей компенсации. За Кирилла Пилипенко же омичи предлагают 120 млн. Однако официальных сообщений о трансферах пока нет.