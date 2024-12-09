Вам цветы: мошенники придумали очередную хитрую схему для обмана омичей

В пресс-службе отделения Омск Банка России предупредили жителей региона об очередной схеме мошенников, пытающихся получить доступ к данным своей «жертвы». Сначала человеку приносят цветы или какой-либо другой подарок, а спустя время раздается звонок с просьбой сообщить «для подтверждения доставки» код из смс.