gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 10:05

Published 9 декабря, 10:05

Modified 9 декабря, 10:07

Updated 9 декабря, 10:07

Мошенники задаривают омичей цветами в надежде похитить важные данные

Вам цветы: мошенники придумали очередную хитрую схему для обмана омичей

9 декабря 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney.

Мошенники задаривают омичей цветами в надежде похитить важные данные

После неожиданного подарка омичей просят подтвердить доставку и сообщить заветные цифры кода от банка, сотового оператора или госуслуг.

В пресс-службе отделения Омск Банка России предупредили жителей региона об очередной схеме мошенников, пытающихся получить доступ к данным своей «жертвы». Сначала человеку приносят цветы или какой-либо другой подарок, а спустя время раздается звонок с просьбой сообщить «для подтверждения доставки» код из смс.

Таким образом, мошенники могут вывести деньги с вашей карты, «похитить» банковский аккаунт или профиль на госуслугах, настроить переадресацию сообщений с вашего номера, после чего у них получится оформить на вас кредиты.

Замуправляющего омским отделением Наталья Стрельникова призвала омичей сохранять бдительность и не сообщать неизвестным секретные цифры.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, как омичку обманули на сайте знакомств. Девушка потеряла деньги, пообщавшись с трендом-мошенником.

«Храните деньги в Сберегательной кассе»: как не попасться в ловушку мошенников
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Мошенничество#Безопасность#Кредит#Новости#Обман#Цветы#Подарки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика