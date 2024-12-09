Вам цветы: мошенники придумали очередную хитрую схему для обмана омичей

Posted 9 декабря, 10:05
Published 9 декабря, 10:05
Modified 9 декабря, 10:07
Updated 9 декабря, 10:07
В пресс-службе отделения Омск Банка России предупредили жителей региона об очередной схеме мошенников, пытающихся получить доступ к данным своей «жертвы». Сначала человеку приносят цветы или какой-либо другой подарок, а спустя время раздается звонок с просьбой сообщить «для подтверждения доставки» код из смс.
Таким образом, мошенники могут вывести деньги с вашей карты, «похитить» банковский аккаунт или профиль на госуслугах, настроить переадресацию сообщений с вашего номера, после чего у них получится оформить на вас кредиты.
Замуправляющего омским отделением Наталья Стрельникова призвала омичей сохранять бдительность и не сообщать неизвестным секретные цифры.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, как омичку обманули на сайте знакомств. Девушка потеряла деньги, пообщавшись с трендом-мошенником.