В Омской области простятся с погибшим на СВО 27-летним бойцом

Константин Анатольевич родился 20 июля 1997 года в городе Мамлютка, Северо-Казахстанская область, Казахстан. Мужчина был мобилизован 26 сентября 2022 года. А 14 апреля при выполнении боевого задания в зоне проведения спецоперации Константина не стало.