gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 05:25

Published 9 декабря, 05:25

Modified 9 декабря, 05:27

Updated 9 декабря, 05:27

В Омской области простятся с погибшим на СВО 27-летним бойцом

В Омской области простятся с погибшим на СВО 27-летним бойцом

9 декабря 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Спецоперация
Церемония прощания с мужчиной состоится сегодня в Москаленском поселке.

Сегодня в поселке Москаленский простятся с местным жителем, погибшим на СВО. О гибели бойца сообщила администрация сельского поселения.

Прощание с Лаптевым Константином пройдет с 12.00 до 13:00 часов по адресу: поселок Москаленский, улица Колхозная, 15.

Константин Анатольевич родился 20 июля 1997 года в городе Мамлютка, Северо-Казахстанская область, Казахстан. Мужчина был мобилизован 26 сентября 2022 года. А 14 апреля при выполнении боевого задания в зоне проведения спецоперации Константина не стало.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Служил в мотострелковом батальоне. Многодетный отец из Омской области погиб на СВО
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Смерть#Спецоперация#Прощание#Погибший#Мобилизация#Сво#Боец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика