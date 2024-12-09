В Омской области простятся с погибшим на СВО 27-летним бойцом

Posted 9 декабря, 05:25
Published 9 декабря, 05:25
Modified 9 декабря, 05:27
Updated 9 декабря, 05:27
Сегодня в поселке Москаленский простятся с местным жителем, погибшим на СВО. О гибели бойца сообщила администрация сельского поселения.
Прощание с Лаптевым Константином пройдет с 12.00 до 13:00 часов по адресу: поселок Москаленский, улица Колхозная, 15.
Константин Анатольевич родился 20 июля 1997 года в городе Мамлютка, Северо-Казахстанская область, Казахстан. Мужчина был мобилизован 26 сентября 2022 года. А 14 апреля при выполнении боевого задания в зоне проведения спецоперации Константина не стало.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.