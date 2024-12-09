В Омской области открыли 17 тысяч вакансий: кого ищут работодатели

Сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года, специалисты hh.ru отмечают рост спроса на определенные профессии. Особенно увеличился интерес к кандидатам в области страхования, где количество вакансий выросло на 56%, а также к административным кадрам (+ 38%). В сфере стратегии, инвестиций и консалтинга спрос увеличился на 31%, а потребность в работниках для транспорта, логистики и домашнего обслуживания возросла на 20%. Также наблюдается рост спроса на специалистов в области науки и образования (+19%).