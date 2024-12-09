В Омской области открыли 17 тысяч вакансий: кого ищут работодатели

Posted 9 декабря, 07:23
Published 9 декабря, 07:23
Modified 9 декабря, 07:25
Updated 9 декабря, 07:25
По данным анализа онлайн-ресурса hh.ru, на конец ноября 2024 года в Омской области было открыто 17 тысяч вакансий.
Наибольшее количество предложений было связано с поиском рабочего персонала, составившими 30% всех вакансий в регионе. Активно требуются специалисты в строительстве и недвижимости — 21% вакансий, а также в производственной сфере и сервисном обслуживании — 20%. Работодатели продолжают искать сотрудников в области транспорта, логистики и перевозок (18%), а также в продажах и обслуживании клиентов (17%). В сфере розничной торговли открыто 10% вакансий, а для административного персонала и работников сферы туризма и гостиничного бизнеса — по 6%.
Сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года, специалисты hh.ru отмечают рост спроса на определенные профессии. Особенно увеличился интерес к кандидатам в области страхования, где количество вакансий выросло на 56%, а также к административным кадрам (+ 38%). В сфере стратегии, инвестиций и консалтинга спрос увеличился на 31%, а потребность в работниках для транспорта, логистики и домашнего обслуживания возросла на 20%. Также наблюдается рост спроса на специалистов в области науки и образования (+19%).
В то же время, по сравнению с 2023 годом, количество вакансий в таких областях, как HR, фитнес и салонный бизнес снизилось на 29%. Меньше вакансий было в закупках (-16%), а также в медицине и фармацевтике (-9%).