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Posted 9 декабря, 07:23

Published 9 декабря, 07:23

Modified 9 декабря, 07:25

Updated 9 декабря, 07:25

В Омской области не хватает 17 тысяч рабочих рук

В Омской области открыли 17 тысяч вакансий: кого ищут работодатели

9 декабря 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области не хватает 17 тысяч рабочих рук

В ноябре 2024 года в Омской области было открыто 17 тысяч вакансий, при этом наибольший спрос наблюдается на работников в сферах строительства, производства, транспорта и логистики.

По данным анализа онлайн-ресурса hh.ru, на конец ноября 2024 года в Омской области было открыто 17 тысяч вакансий.

Наибольшее количество предложений было связано с поиском рабочего персонала, составившими 30% всех вакансий в регионе. Активно требуются специалисты в строительстве и недвижимости — 21% вакансий, а также в производственной сфере и сервисном обслуживании — 20%. Работодатели продолжают искать сотрудников в области транспорта, логистики и перевозок (18%), а также в продажах и обслуживании клиентов (17%). В сфере розничной торговли открыто 10% вакансий, а для административного персонала и работников сферы туризма и гостиничного бизнеса — по 6%.

Фото: hh.ru

Сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года, специалисты hh.ru отмечают рост спроса на определенные профессии. Особенно увеличился интерес к кандидатам в области страхования, где количество вакансий выросло на 56%, а также к административным кадрам (+ 38%). В сфере стратегии, инвестиций и консалтинга спрос увеличился на 31%, а потребность в работниках для транспорта, логистики и домашнего обслуживания возросла на 20%. Также наблюдается рост спроса на специалистов в области науки и образования (+19%).

В то же время, по сравнению с 2023 годом, количество вакансий в таких областях, как HR, фитнес и салонный бизнес снизилось на 29%. Меньше вакансий было в закупках (-16%), а также в медицине и фармацевтике (-9%).

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