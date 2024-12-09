В Омске за 5 млн выставили на продажу сеть «Бистро-рецепт»

Posted 9 декабря, 07:52
Published 9 декабря, 07:52
Modified 9 декабря, 07:54
Updated 9 декабря, 07:54
В Омске выставили на продажу сеть кафе «Бистро-рецепт». Цена бизнеса составляет 5 млн рублей. Всего в городе работают 7 точек бистро. Все помещения находятся в аренде.
Торговые точки расположены по адресам: улица 5-й Армии, 2; улица К. Либнехтa, 35; улица Щербанева, 25; улица Куйбышевa, 43; улица Красный Путь, 143а/1; улица 24-я Северная, 123; улица Учебная, 79.
«Почти все точки расположены в офисных зданиях или торговых центрах, что гарантирует „местный“ поток клиентов помимо внешнего трафика», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны.
Сетью руководит индивидуальный предприниматель Зинаида Бондарь. По данным Rusprofile, ИП зарегистрировано в январе 2019 года. Основой вид деятельности — «Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок».
Ранее Город55 рассказывал, что в торговом центре «Омский» на первом этаже закрылось кафе «Синнабон». Там планируют открыть новое заведение.