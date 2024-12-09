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Posted 9 декабря, 07:52

Published 9 декабря, 07:52

Modified 9 декабря, 07:54

Updated 9 декабря, 07:54

Иллюстрация

В Омске за 5 млн выставили на продажу сеть «Бистро-рецепт»

9 декабря 2024, 07:52
Фото: 1MI. Иллюстрация
Всего у заведения работают семь точек. Все помещения находятся в аренде. Причины продажи бизнеса не указаны.

В Омске выставили на продажу сеть кафе «Бистро-рецепт». Цена бизнеса составляет 5 млн рублей. Всего в городе работают 7 точек бистро. Все помещения находятся в аренде.

Торговые точки расположены по адресам: улица 5-й Армии, 2; улица К. Либнехтa, 35; улица Щербанева, 25; улица Куйбышевa, 43; улица Красный Путь, 143а/1; улица 24-я Северная, 123; улица Учебная, 79.

«Почти все точки расположены в офисных зданиях или торговых центрах, что гарантирует „местный“ поток клиентов помимо внешнего трафика», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны.

Сетью руководит индивидуальный предприниматель Зинаида Бондарь. По данным Rusprofile, ИП зарегистрировано в январе 2019 года. Основой вид деятельности — «Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок».

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Скриншот. Фото: Авито

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В ТЦ «Омский» закрылся «Синнабон»
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Продажа#Торговый центр#Закрытие#Кафе#Сеть#ИП#Продукция
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