В Омске за 5 млн выставили на продажу сеть «Бистро-рецепт»

Сетью руководит индивидуальный предприниматель Зинаида Бондарь. По данным Rusprofile, ИП зарегистрировано в январе 2019 года. Основой вид деятельности — «Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок».