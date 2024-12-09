В Омске утвердили новые тарифы на содержание жилья

В тех жилых постройках, где из всего перечисленного есть только мусоропровод, плата составит 31,58 рубля за 1 кв. м без газовых плит и 32,86 рубля за 1 кв. м с газовыми плитами. В тех же многоквартирных домах, где нет ни одного вида благоустройства кроме газоснабжения, тариф составит 27,94 рубля за 1 кв. м (без газовых плит) и 29,28 рубля за 1 кв. м (с плитами).