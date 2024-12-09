В Омске утвердили новые тарифы на содержание жилья

Posted 9 декабря, 14:39
Published 9 декабря, 14:39
Modified 9 декабря, 14:42
Updated 9 декабря, 14:42
Администрация Омска утвердила новые тарифы на содержание жилья, соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. Расценки начнут действовать с 1 января 2025 года, из величина зависит от многих факторов: наличия в доме системы пожаротушения, лифта, трубопровода, мусоропровода и др.
Плата за содержание жилого помещения с системой дымоудаления и пожаротушения, лифтом и мусоропроводом составит 43,76 рубля за 1 кв. м при отсутствии газовых плит и 45,10 рубля за 1 кв. м — при их наличии. В домах с лифтом и мусоропроводом, но без системы пожаротушения и дымоудаления, тариф составит 40,45 рубля за 1 кв. м без газовых плит и 41,83 рубля за 1 кв. м с газовыми плитами.
В тех жилых постройках, где из всего перечисленного есть только мусоропровод, плата составит 31,58 рубля за 1 кв. м без газовых плит и 32,86 рубля за 1 кв. м с газовыми плитами. В тех же многоквартирных домах, где нет ни одного вида благоустройства кроме газоснабжения, тариф составит 27,94 рубля за 1 кв. м (без газовых плит) и 29,28 рубля за 1 кв. м (с плитами).