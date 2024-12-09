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Posted 9 декабря, 14:39

Published 9 декабря, 14:39

Modified 9 декабря, 14:42

Updated 9 декабря, 14:42

В Омске утвердили новые тарифы на содержание жилья

В Омске утвердили новые тарифы на содержание жилья

9 декабря 2024, 14:39
Фото: 1MI.
Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.

Администрация Омска утвердила новые тарифы на содержание жилья, соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. Расценки начнут действовать с 1 января 2025 года, из величина зависит от многих факторов: наличия в доме системы пожаротушения, лифта, трубопровода, мусоропровода и др.

Плата за содержание жилого помещения с системой дымоудаления и пожаротушения, лифтом и мусоропроводом составит 43,76 рубля за 1 кв. м при отсутствии газовых плит и 45,10 рубля за 1 кв. м — при их наличии. В домах с лифтом и мусоропроводом, но без системы пожаротушения и дымоудаления, тариф составит 40,45 рубля за 1 кв. м без газовых плит и 41,83 рубля за 1 кв. м с газовыми плитами.

В тех жилых постройках, где из всего перечисленного есть только мусоропровод, плата составит 31,58 рубля за 1 кв. м без газовых плит и 32,86 рубля за 1 кв. м с газовыми плитами. В тех же многоквартирных домах, где нет ни одного вида благоустройства кроме газоснабжения, тариф составит 27,94 рубля за 1 кв. м (без газовых плит) и 29,28 рубля за 1 кв. м (с плитами).

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Тарифы#Новости#Рост тарифов#Тариф#Новый тариф#Тариф на содержание жилья
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