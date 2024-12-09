В Омске с опозданием на год сдали поликлинику в поселке Восточный

Posted 9 декабря, 10:34
Published 9 декабря, 10:34
Modified 9 декабря, 10:36
Updated 9 декабря, 10:36
В Октябрьском округе Омска сдали в эксплуатацию поликлинику, рассчитанную на 310 посещений в смену. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в региональном минстрое. Объект возвели по нацпроекту «Здравоохранение».
Общая площадь поликлиники составляет больше пяти тысяч «квадратов», в ней есть взрослое и детское отделение.
«Проектирование здания велось с применением технологий информационного моделирования. Цифровой двойник поликлиники, который был создан с программным обеспечением Tangl, позволил вести строительство в строгом соответствии с проектом и осуществлять непрерывный контроль точности работ на каждом этапе», — сообщили в минстрое.
В ведомстве добавили, что технология позволила сэкономить 1,9 млн рублей.
Работы на объекте вела компания ООО «ИКГ-Транс». По данным Rusprofile, фирму зарегистрировали в 2005 году. Руководителем является Василий Ткач, а учредителем — Самвел Григорян. По итогам прошлого года выручка организации составила 516 млн рублей, а прибыль — 49 млн рублей.
Ранее Город55 сообщал, что за работу застройщику заплатят 760 млн рублей, в том числе 600 млн рублей — из областного бюджета. Согласно условиям контракта, поликлинику должны были сдать к 20 декабря 2023 года, но из-за нарушений сроки сдвинулись.