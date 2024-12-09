gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 10:34

Published 9 декабря, 10:34

Modified 9 декабря, 10:36

Updated 9 декабря, 10:36

В Омске с опозданием на год сдали поликлинику в поселке Восточный

В Омске с опозданием на год сдали поликлинику в поселке Восточный

9 декабря 2024, 10:34
Фото: Минстрой Омской области.
Новое медицинское учреждение построили в Октябрьском округе. Там ежедневно планируют принимать 250 взрослых и 60 детей.

В Октябрьском округе Омска сдали в эксплуатацию поликлинику, рассчитанную на 310 посещений в смену. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в региональном минстрое. Объект возвели по нацпроекту «Здравоохранение».

Общая площадь поликлиники составляет больше пяти тысяч «квадратов», в ней есть взрослое и детское отделение.

«Проектирование здания велось с применением технологий информационного моделирования. Цифровой двойник поликлиники, который был создан с программным обеспечением Tangl, позволил вести строительство в строгом соответствии с проектом и осуществлять непрерывный контроль точности работ на каждом этапе», — сообщили в минстрое.

В ведомстве добавили, что технология позволила сэкономить 1,9 млн рублей.

Фото: Минстрой Омской области

Работы на объекте вела компания ООО «ИКГ-Транс». По данным Rusprofile, фирму зарегистрировали в 2005 году. Руководителем является Василий Ткач, а учредителем — Самвел Григорян. По итогам прошлого года выручка организации составила 516 млн рублей, а прибыль — 49 млн рублей.

Ранее Город55 сообщал, что за работу застройщику заплатят 760 млн рублей, в том числе 600 млн рублей — из областного бюджета. Согласно условиям контракта, поликлинику должны были сдать к 20 декабря 2023 года, но из-за нарушений сроки сдвинулись.

Готова на 70%. В Октябрьском округе Омска почти достроили новую поликлинику
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Технологии#Омск#Строительство#Здравоохранение#Национальные проекты#Виталий Хоценко#Контроль качества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика