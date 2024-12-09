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Posted 9 декабря, 07:43

Published 9 декабря, 07:43

Modified 9 декабря, 07:45

Updated 9 декабря, 07:45

В Омск прилетел новый нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд

В Омск прилетел новый нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд

9 декабря 2024, 07:43
Фото: ХК «Авангард».
Сегодня утром хоккеиста встретили в аэропорту им. Карбышева.

Сегодня утром в аэропорту им. Карбышева встретили нового игрока «Авангарда» — канадского нападающего Майкла Маклауда. Подробностями первого знакомства форварда с Омском поделились в пресс-службе клуба.

«Я очень рад быть здесь, долго добирался, сделал пару пересадок. Впервые в жизни побывал в Египте, жалко, пирамиды не удалось посмотреть. Затем в Москве ждал рейс на Омск, и вот, наконец я здесь, этим ранним утром», — рассказал о своем пути хоккеист.

Маклауд добавил, что много слышал об омской команде и считает болельщиков «Авангарда» одними ил лучших в лиге.

«Я знаю, что „Авангард“ — классный клуб, отличная организация, и здесь одни из самых лучших болельщиков в лиге. За 16 матчей, которые я провел за „Барыс“, я думаю, что это, пожалуй, лучшая команда, против которой мы играли», — сказал он.

Один из «ястребов», с которым ранее играл форвард — Алекс Грант.

«Я двусторонний игрок, люблю играть и в нападении, и отрабатывать в обороне. Люблю разные игровые ситуации, раньше мы вместе играли с Алексом Грантом, есть и другие ребята, с которыми я знаком. С теми, кого я не знаю, думаю, мы быстро найдем общий язык. Я в полной готовности, хорошо, что приехал в паузу. Есть время адаптироваться, привыкнуть к смене часовых поясов», — добавил Майкл.
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Напомним, что до переезда в Казахстан, а затем в Россию, Маклауд выступал за «Нью-Джерси Девилз» в Национальной хоккейной лиге. В составе этой команды он провел 299 матчей, забросил 31 шайбу и отдал 60 результативных передач.

Причина прекращения выступлений в НХЛ — участие в громком скандале, связанным с золотом молодежного чемпионата мира в 2018 году. Майкла и еще пятерых хоккеистов того «золотого» состава обвинили в сексуальном насилии. Кроме того, Маклауд стал единственным из фигурантов, кому предъявили обвинение еще и в пособничестве. Именно по этой причине весной нападающий покинет Омск и отправится на судебные разбирательства.

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