В Омск прилетел новый нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд

Причина прекращения выступлений в НХЛ — участие в громком скандале, связанным с золотом молодежного чемпионата мира в 2018 году. Майкла и еще пятерых хоккеистов того «золотого» состава обвинили в сексуальном насилии. Кроме того, Маклауд стал единственным из фигурантов, кому предъявили обвинение еще и в пособничестве. Именно по этой причине весной нападающий покинет Омск и отправится на судебные разбирательства.