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Posted 9 декабря, 08:57

Published 9 декабря, 08:57

Modified 9 декабря, 08:59

Updated 9 декабря, 08:59

Молодой повар из Омской области погиб в зоне СВО, выполняя боевые задачи

«Уважал чужой труд»: в Омской области простились с молодым поваром, погибшим на СВО

9 декабря 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney.

Молодой повар из Омской области погиб в зоне СВО, выполняя боевые задачи

С погибшим простились в доме культуры села Новокарасук.

На прошлой неделе, 4 декабря, в селе Новокарасук Крутинского района простились с Александром Морецем, погибшим 10 ноября 2024 года в ходе спецоперации. Ефрейтор, как сообщили в паблике Новокарасукской школы, выполнял боевые задачи на территории Донбасса и Украины.

В школе охарактеризовали погибшего, как спокойного, вежливого, мягкого, тактичного и доброжелательного человека.

«С уважением и любовью относился к семье и ее традициям, к природе, к окружающим людям. Уважал чужой труд. Обладал жизненным оптимизмом», — отметили в некрологе.

Известно, что Александр Морец после школы отучился в Тюкалинском колледже на повара, затем отправился на срочную службу. Контракт о прохождении военной службы он заключил осенью 2024 года.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Новости#Похороны#Погибшие#Сво#Крутинский район#Участник СВО
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