«Уважал чужой труд»: в Омской области простились с молодым поваром, погибшим на СВО

На прошлой неделе, 4 декабря, в селе Новокарасук Крутинского района простились с Александром Морецем, погибшим 10 ноября 2024 года в ходе спецоперации. Ефрейтор, как сообщили в паблике Новокарасукской школы, выполнял боевые задачи на территории Донбасса и Украины.