«Уважал чужой труд»: в Омской области простились с молодым поваром, погибшим на СВО

Posted 9 декабря, 08:57
Published 9 декабря, 08:57
Modified 9 декабря, 08:59
Updated 9 декабря, 08:59
На прошлой неделе, 4 декабря, в селе Новокарасук Крутинского района простились с Александром Морецем, погибшим 10 ноября 2024 года в ходе спецоперации. Ефрейтор, как сообщили в паблике Новокарасукской школы, выполнял боевые задачи на территории Донбасса и Украины.
В школе охарактеризовали погибшего, как спокойного, вежливого, мягкого, тактичного и доброжелательного человека.
«С уважением и любовью относился к семье и ее традициям, к природе, к окружающим людям. Уважал чужой труд. Обладал жизненным оптимизмом», — отметили в некрологе.
Известно, что Александр Морец после школы отучился в Тюкалинском колледже на повара, затем отправился на срочную службу. Контракт о прохождении военной службы он заключил осенью 2024 года.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.