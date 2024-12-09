Церемония вручения премий «Голос спорта» и «Голос спорта — СИБУР» состоялась в Москве

Несколько лет назад благодаря инициативе медиаменеджера Алексея Ефимова и при поддержке Олимпийского комитета России спортивные комментаторы страны стали обладателями собственной профессиональной награды под названием «Голос спорта». Текущая церемония в ОКР в Москве уже стала шестой по счету.

С приветственным словом выступил министр спорта России Михаил Дегтярев, он вручил и первую награду. В номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» победил Роман Трушечкин («Матч ТВ»). Об этом пишет rosbalt.ru. Приз имени Владимира Маслаченко был вручен Дмитрию Губерниеву как лучшему комментатору по версии спортивных СМИ, а главную награду в категории «Народный голос спорта» получил Владимир Стогниенко, которого выбрали сами болельщики. Илья Казаков был удостоен двух специальных призов: награды «Чемпион» за значительный вклад в развитие российского спорта и особой награды за сценарий лучшего спортивного фильма года «Федя. Народный футболист». Олег Жолобов был удостоен награды «Голос профессии» за долгую телевизионную работу в своем виде спорта. В этом году премия имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» была вручена Александру Халину, представляющему телеканал «НТР-24» из Нижнекамска. На протяжении года РАСК в рамках обширной социальной инициативы компании СИБУР «Формула хороших дел» реализовала проект «Голос спорта — СИБУР» в нескольких российских регионах. Ведущие спортивные комментаторы ассоциации проводили мастер-классы и семинары для молодежи и студентов. Участники, проявившие интерес к этой профессии, имели возможность участвовать в онлайн-курсе, посвященном искусству спортивного комментирования. На финальном этапе участники должны были представить свои творческие работы для оценки жюри, которым руководил Геннадий Орлов. Среди авторов пяти лучших работ, ставших победителями в этой категории, оказались уфимец Илья Боровский, уроженка Воронежа Лиза Бортнева, петербуржец Евгений Семенкин, Елена Бакланова из Благовещенска и Вадим Ястребов из Кстова. Приз «Женский голос спорта» теперь будет носить имя Анны Дмитриевой. Его вручил сын известной спортсменки и комментатора, телепродюсер Дмитрий Чуковский. Орлов также отметил, что с момента учреждения этой категории количество заявок значительно увеличилось. Победительницей по итогам 2024 года стала Дарья Исаева («Окко»). Новая номинация «Медиалидер российского футбола» была учреждена только в этом году и названа в честь Василия Уткина. Первым лауреатом стал московский клуб «Динамо».