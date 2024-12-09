«Трудностей накоплено очень много»: Хоценко рассказал Серышеву об отопительном сезоне

Вчера, 8 декабря, в Омске состоялась встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко и полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Город55 уже писал о том, что проблемы отопительного сезона должны были стать одной из важных тем обсуждения, и о них действительно зашла речь. Кроме того, губернатор и полпред говорили о развитии оборонно-промышленного комплекса и об обустройстве госпиталя ветеранов войн.