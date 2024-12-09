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Posted 9 декабря, 05:44

Published 9 декабря, 05:44

Modified 9 декабря, 06:02

Updated 9 декабря, 06:02

Хоценко рассказал Серышеву о ходе отопительного сезона в Омске

«Трудностей накоплено очень много»: Хоценко рассказал Серышеву об отопительном сезоне

9 декабря 2024, 05:44
Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Хоценко рассказал Серышеву о ходе отопительного сезона в Омске

По словам губернатора, в ближайшие годы на обновление коммунальной инфраструктуры будут потрачены почти 4 млрд рублей.

Вчера, 8 декабря, в Омске состоялась встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко и полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Город55 уже писал о том, что проблемы отопительного сезона должны были стать одной из важных тем обсуждения, и о них действительно зашла речь. Кроме того, губернатор и полпред говорили о развитии оборонно-промышленного комплекса и об обустройстве госпиталя ветеранов войн.

«Полпред акцентировал внимание на важности недопущения аварийных ситуаций и обеспечении надёжного снабжения потребителей всеми видами коммунальных услуг», — уточнили в пресс-службе Анатолия Серышева.

Хоценко рассказал полпреду, что ситуация в этой сфере непростая.

«Сложностей, конечно, хватает, — констатировал он. — Есть чем позаниматься. В коммунальной сфере, конечно, трудностей накоплено очень много. Но сейчас начинает работать федеральная программа обновления коммунальной инфраструктуры. 1,9 млрд мы получили, еще своих столько же добавим…».

Эти средства пойдут на обновление теплосетей и водных коммуникаций в Омске и в отдельных районах области.

Напомним: в конце ноября Анатолий Серышев жестко раскритиковал готовность Омска к давно начавшемуся отопительному сезону. Главное недовольство полпреда было связано с работой ТГК-11, из-за которой город так и не получил паспорт готовности к отопительному сезону. В компании заявили, что этой зимой не подведут омичей и проблем с отоплением не будет.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Отопительный сезон#Субсидии#Новости#Анатолий серышев#Виталий Хоценко
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