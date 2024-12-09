gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 07:47

Published 9 декабря, 07:47

Modified 9 декабря, 10:59

Updated 9 декабря, 10:59

Тест: скуф или нормис? Проверь, хорошо ли ты знаешь современные тренды 2024 года

Тест: скуф или нормис? Проверь, хорошо ли ты знаешь современные тренды 2024 года

9 декабря 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney.
Вы точно знаете, что значит «вайб» или «нормис»? Проверьте свои знания слов, которые были на слуху весь год, и убедитесь, что вы не «скуф». Город55 подготовил тест.

«Вайб» — слово 2024 года по версии «Грамота.ру»! Его выбрали специалисты в области науки о языке. На втором месте «скуф», на третьем — «прилёт».

Проверьте, насколько хорошо вы понимаете популярные слова этого года.
Тест: угадаете ли вы, из каких фильмов СССР эти знаменитые цитаты
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Тесты#Слово года#Модные термины#Вайб#Нормис#Грамота.ру#Скуф
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика