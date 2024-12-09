Тест: скуф или нормис? Проверь, хорошо ли ты знаешь современные тренды 2024 года

Вы точно знаете, что значит «вайб» или «нормис»? Проверьте свои знания слов, которые были на слуху весь год, и убедитесь, что вы не «скуф». Город55 подготовил тест.

«Вайб» — слово 2024 года по версии «Грамота.ру»! Его выбрали специалисты в области науки о языке. На втором месте «скуф», на третьем — «прилёт». Проверьте, насколько хорошо вы понимаете популярные слова этого года. Пройти тест Тест: угадаете ли вы, из каких фильмов СССР эти знаменитые цитаты Узнать подробнее