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Posted 9 декабря, 13:54

Published 9 декабря, 13:54

Modified 10 декабря, 01:57

Updated 10 декабря, 01:57

«Скучает на Кипре»: сбежавшая из России экс-глава омского минздрава хочет вернуться

«Скучает на Кипре»: сбежавшая из России экс-глава омского минздрава хочет вернуться

9 декабря 2024, 13:54
Фото: Прокуратура Омской области.
Бывшая глава минздрава Ирина Солдатова намерена вернуться в Россию после возбуждения уголовного дела, но при этом не хочет сидеть в СИЗО.

Сегодня в Омске прошел брифинг по противодействию коррупции. На нем руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следкома Михаил Зайцев поделился подробностями о жизни бывшей главы омского минздрава Ирины Солдатовой.

Известно, что экс-чиновница сейчас живет на Кипре, но хочет вернуться в Россию, при этом избежав разбирательств по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбудили в отношении нее еще в 2020 году.

«Дело находится на контроле. Идет переписка с Интерполом. Ее адвокат продолжает работать со следователем. Солдатова постоянно на связи. Она соскучилась по России. И предлагает найти пути возвращения. Находиться в СИЗО она не желает», — передает слова Михаила Зайцева «Омск-Информ».

По словам Зайцева, Солдатова намерена возместить ущерб, который причинила. Напомним, что во время работы в министерстве она заключала договоры на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам. Сумма ущерба от ее действий составила 105 млн рублей. Однако вернуть средства будет проблематично, так как оборудование покупалось в ковид и могут возникнуть трудности с логистикой.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Минздрав#Уголовное дело#Превышение полномочий#Новости#СИЗО#Уголовное#Злоупотребление должностными полномочиями
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