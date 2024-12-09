«Скучает на Кипре»: сбежавшая из России экс-глава омского минздрава хочет вернуться

Posted 9 декабря, 13:54
Published 9 декабря, 13:54
Modified 10 декабря, 01:57
Updated 10 декабря, 01:57
Сегодня в Омске прошел брифинг по противодействию коррупции. На нем руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следкома Михаил Зайцев поделился подробностями о жизни бывшей главы омского минздрава Ирины Солдатовой.
Известно, что экс-чиновница сейчас живет на Кипре, но хочет вернуться в Россию, при этом избежав разбирательств по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбудили в отношении нее еще в 2020 году.
«Дело находится на контроле. Идет переписка с Интерполом. Ее адвокат продолжает работать со следователем. Солдатова постоянно на связи. Она соскучилась по России. И предлагает найти пути возвращения. Находиться в СИЗО она не желает», — передает слова Михаила Зайцева «Омск-Информ».
По словам Зайцева, Солдатова намерена возместить ущерб, который причинила. Напомним, что во время работы в министерстве она заключала договоры на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам. Сумма ущерба от ее действий составила 105 млн рублей. Однако вернуть средства будет проблематично, так как оборудование покупалось в ковид и могут возникнуть трудности с логистикой.