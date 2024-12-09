«Скучает на Кипре»: сбежавшая из России экс-глава омского минздрава хочет вернуться

По словам Зайцева, Солдатова намерена возместить ущерб, который причинила. Напомним, что во время работы в министерстве она заключала договоры на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам. Сумма ущерба от ее действий составила 105 млн рублей. Однако вернуть средства будет проблематично, так как оборудование покупалось в ковид и могут возникнуть трудности с логистикой.