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Posted 9 декабря, 12:00

Published 9 декабря, 12:00

Modified 9 декабря, 12:03

Updated 9 декабря, 12:03

С 2025 года власти объединят празднование Дня Омской области и Дня города Омска

С 2025 года власти объединят празднование Дня Омской области и Дня города Омска

9 декабря 2024, 12:00
Фото: gorod55.ru.
Соответствующее постановление подписал губернатор Виталий Хоценко.

Начиная с 2025 года праздники Дня Омской области и Дня города Омска будут проводится в один день — в первую субботу августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Объединение положительно повлияет на планирование деятельности учреждений социальной сферы, организаций предприятий разных форм собственности, иных институтов гражданского общества, что позволит повысить качество предоставляемых услуг и создать благоприятный социальный климат при подготовке и проведении мероприятия», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Ранее День Омской области отмечался 7 декабря. Если праздники все же объединят, День Омска и Омской области ждет жителей региона 2 августа.

Фото: Правительство Омской области

Напомним, что в новогоднюю ночь для омичей организуют масштабные гуляния у Омской крепости. С 31 декабря на 1 января для горожан устроят массовое караоке. Мероприятие начнется сразу после полуночи, в 00:30, также будут доступны другие активности. После этого автобусы будут ждать пассажиров на Соборной площади.

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#Анастасия Баянова#Омск#Праздники#Омская область#Праздничный день#Новости#Празднование#День города 2025#День Омской области
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