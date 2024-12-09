С 2025 года власти объединят празднование Дня Омской области и Дня города Омска

Posted 9 декабря, 12:00
Published 9 декабря, 12:00
Modified 9 декабря, 12:03
Updated 9 декабря, 12:03
Начиная с 2025 года праздники Дня Омской области и Дня города Омска будут проводится в один день — в первую субботу августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
«Объединение положительно повлияет на планирование деятельности учреждений социальной сферы, организаций предприятий разных форм собственности, иных институтов гражданского общества, что позволит повысить качество предоставляемых услуг и создать благоприятный социальный климат при подготовке и проведении мероприятия», — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Ранее День Омской области отмечался 7 декабря. Если праздники все же объединят, День Омска и Омской области ждет жителей региона 2 августа.
Напомним, что в новогоднюю ночь для омичей организуют масштабные гуляния у Омской крепости. С 31 декабря на 1 января для горожан устроят массовое караоке. Мероприятие начнется сразу после полуночи, в 00:30, также будут доступны другие активности. После этого автобусы будут ждать пассажиров на Соборной площади.