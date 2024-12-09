С 2025 года власти объединят празднование Дня Омской области и Дня города Омска

Напомним, что в новогоднюю ночь для омичей организуют масштабные гуляния у Омской крепости. С 31 декабря на 1 января для горожан устроят массовое караоке. Мероприятие начнется сразу после полуночи, в 00:30, также будут доступны другие активности. После этого автобусы будут ждать пассажиров на Соборной площади.