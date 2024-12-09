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Posted 9 декабря, 19:26

Published 9 декабря, 19:26

Modified 9 декабря, 19:26

Updated 9 декабря, 19:26

РЭО анонсировал появление в Тыве нового мусоросортировочного комплекса

РЭО анонсировал появление в Тыве нового мусоросортировочного комплекса

9 декабря 2024, 19:26
Фото: 1MI.
В Кызылском районе Тывы к 2026 году заработает мусоросортировочный комплекс. Мощность сортировки на объекте составит 70 тысяч тонн в год. О реализации проекта рассказали гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и глава республики Владислав Ховалыг.

Как сообщает prmira.ru, Денис Буцаев назвал строительство нового предприятия большим достижением региона. Он подчеркнул, что власти республики уделяют огромное значение модернизации отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подготовка к возведению мусоросортировочного комплекса — это показатель активной фазы реализации дорожной карты по созданию современной инфраструктуры. Проект требует значительного финансирования, в связи с чем Российский экологический оператор планирует предоставить субсидию до 95% от его суммарной стоимости.

Завод по сортировке ТКО построят в районе поселка городского типа Каа-Хем. Проектная мощность сортировки (обработки) на новом объекте будет достигать 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год. В эксплуатацию комплекс должны запустить уже в 2026 году. К настоящему времени составлена проектно-сметная документация, а в начале 2025 года планируется получить заключение государственной экспертизы.

По словам главы Республики Тыва Владислава Ховалыга, планы по постройке современного мусоросортировочного комплекса в регионе давно и плотно обсуждались. И теперь, благодаря поддержке ППК «РЭО», они будут воплощены в жизнь. Готовящаяся к реализации межведомственная работа поможет населению региона ощутить действие воплощаемого в жизнь национального проекта «Экология».

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