РЭО анонсировал появление в Тыве нового мусоросортировочного комплекса

Posted 9 декабря, 19:26
Published 9 декабря, 19:26
Modified 9 декабря, 19:26
Updated 9 декабря, 19:26
Как сообщает prmira.ru, Денис Буцаев назвал строительство нового предприятия большим достижением региона. Он подчеркнул, что власти республики уделяют огромное значение модернизации отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подготовка к возведению мусоросортировочного комплекса — это показатель активной фазы реализации дорожной карты по созданию современной инфраструктуры. Проект требует значительного финансирования, в связи с чем Российский экологический оператор планирует предоставить субсидию до 95% от его суммарной стоимости.
Завод по сортировке ТКО построят в районе поселка городского типа Каа-Хем. Проектная мощность сортировки (обработки) на новом объекте будет достигать 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год. В эксплуатацию комплекс должны запустить уже в 2026 году. К настоящему времени составлена проектно-сметная документация, а в начале 2025 года планируется получить заключение государственной экспертизы.
По словам главы Республики Тыва Владислава Ховалыга, планы по постройке современного мусоросортировочного комплекса в регионе давно и плотно обсуждались. И теперь, благодаря поддержке ППК «РЭО», они будут воплощены в жизнь. Готовящаяся к реализации межведомственная работа поможет населению региона ощутить действие воплощаемого в жизнь национального проекта «Экология».