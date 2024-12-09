РЭО анонсировал появление в Тыве нового мусоросортировочного комплекса

Завод по сортировке ТКО построят в районе поселка городского типа Каа-Хем. Проектная мощность сортировки (обработки) на новом объекте будет достигать 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год. В эксплуатацию комплекс должны запустить уже в 2026 году. К настоящему времени составлена проектно-сметная документация, а в начале 2025 года планируется получить заключение государственной экспертизы.