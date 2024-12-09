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Posted 9 декабря, 02:48

Published 9 декабря, 02:48

Modified 9 декабря, 04:23

Updated 9 декабря, 04:23

Причины затопления золоотвала ТЭЦ-5 в Омской области пока неизвестны

Причины затопления золоотвала ТЭЦ-5 в Омской области пока неизвестны

9 декабря 2024, 02:48
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.
В Омской области продолжается расследование причин затопления золоотвала ТЭЦ-5, которое затронуло сотни жителей. Пока причина инцидента не установлена, однако рассматриваются версии, связанные с работами на золоотвале и развитием инфраструктуры рядом.

В Омской области продолжается расследование причин затопления золоотвала ТЭЦ-5. Пока точной версии нет. Природоохранная прокуратура объясняет, что для установления причины нужны экспертные исследования, которые уже ведутся. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказала заместитель Омского межрайонного природоохранного прокурора Евгения Золотарева.

Основные версии причин затопления

  • Работа на самом золоотвале ТЭЦ-5;
  • Влияние инфраструктурных изменений вокруг: строительство дорог, активное развитие Осташково, расположенного рядом.

Иск прокуратуры к ТГК-11

  • Требование откачки паводковых вод с золоотвала и прилегающих территорий;
  • Организация мониторинга и контроля состояния золоотвала.

К иску также привлечены администрации города Омска и Омского района. От них требуют выяснить причины затопления и принять меры, чтобы такое не повторилось.

Сложности расследования

Пока вода замерзла, полноценные работы временно приостановлены. Версии, что золоотвалы построены с нарушениями, пока не подтверждены.

Последствия для жителей

  • Пострадало более 300 человек, которые обратились в прокуратуру на личных приёмах, а также более 500 граждан подали жалобы в письменной форме;
  • Прокуратура планирует разработать меры, чтобы предотвратить паводковое затопление весной.

Судебные разбирательства могут затянуться, но прокуратура намерена ускорить процесс. Компенсация морального и материального ущерба будет обсуждаться после установления причин инцидента.

Напомним, природоохранная прокуратура Омской области подала иск против АО «ТГК-11» и местных властей из-за недостаточных мер по отводу воды в районе золоотвала ТЭЦ-5. Выяснилось, что компания не обеспечила стабильную работу насосов, а органы самоуправления не приняли мер для защиты затопленных территорий, включая микрорайон Осташково, села Ульяновка и Морозовка.

Прокуратура требует от ТГК-11 восстановить откачку паводковых вод, обеспечить контроль состояния золоотвала и устранить экологические нарушения. Также в иске содержатся требования к муниципальным властям провести мероприятия по комплексному водоотведению.

Компания ТГК-11 заявила, что объект построен в соответствии с проектной документацией, и намерена оспорить претензии прокуратуры. Судебное заседание назначено на 12 декабря. Затопление затронуло сотни дачных участков и привело к введению режима повышенной готовности в ряде населенных пунктов.

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