Причины затопления золоотвала ТЭЦ-5 в Омской области пока неизвестны

Posted 9 декабря, 02:48
Published 9 декабря, 02:48
Modified 9 декабря, 04:23
Updated 9 декабря, 04:23
В Омской области продолжается расследование причин затопления золоотвала ТЭЦ-5. Пока точной версии нет. Природоохранная прокуратура объясняет, что для установления причины нужны экспертные исследования, которые уже ведутся. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказала заместитель Омского межрайонного природоохранного прокурора Евгения Золотарева.
Основные версии причин затопления
Иск прокуратуры к ТГК-11
К иску также привлечены администрации города Омска и Омского района. От них требуют выяснить причины затопления и принять меры, чтобы такое не повторилось.
Сложности расследования
Пока вода замерзла, полноценные работы временно приостановлены. Версии, что золоотвалы построены с нарушениями, пока не подтверждены.
Последствия для жителей
Судебные разбирательства могут затянуться, но прокуратура намерена ускорить процесс. Компенсация морального и материального ущерба будет обсуждаться после установления причин инцидента.
Напомним, природоохранная прокуратура Омской области подала иск против АО «ТГК-11» и местных властей из-за недостаточных мер по отводу воды в районе золоотвала ТЭЦ-5. Выяснилось, что компания не обеспечила стабильную работу насосов, а органы самоуправления не приняли мер для защиты затопленных территорий, включая микрорайон Осташково, села Ульяновка и Морозовка.
Прокуратура требует от ТГК-11 восстановить откачку паводковых вод, обеспечить контроль состояния золоотвала и устранить экологические нарушения. Также в иске содержатся требования к муниципальным властям провести мероприятия по комплексному водоотведению.
Компания ТГК-11 заявила, что объект построен в соответствии с проектной документацией, и намерена оспорить претензии прокуратуры. Судебное заседание назначено на 12 декабря. Затопление затронуло сотни дачных участков и привело к введению режима повышенной готовности в ряде населенных пунктов.