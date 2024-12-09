Причины затопления золоотвала ТЭЦ-5 в Омской области пока неизвестны

В Омской области продолжается расследование причин затопления золоотвала ТЭЦ-5. Пока точной версии нет. Природоохранная прокуратура объясняет, что для установления причины нужны экспертные исследования, которые уже ведутся. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказала заместитель Омского межрайонного природоохранного прокурора Евгения Золотарева.