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Posted 9 декабря, 07:28

Published 9 декабря, 07:28

Modified 9 декабря, 07:30

Updated 9 декабря, 07:30

Потепление до нуля и снегопады: изучаем прогноз погоды в Омске на две недели

Потепление до нуля и снегопады: изучаем прогноз погоды в Омске на две недели

9 декабря 2024, 07:28
Фото: 1MI.
Жителей региона ждут постоянные перепады температуры.

По данным сервиса Ventusky, ближайшие 14 дней омичей ждет переменчивая погода. До четверга, 12 декабря, в регионе будет холодно. Температура воздуха днем будет в пределах -10… -18 градусов, ночами — до -20 градусов. В конце недели немного потеплеет — с 13 по 15 декабря ожидается -5… -9 градусов. Также в среду, четверг и воскресенье прогнозируют снегопады.

Фото: Ventusky

Со следующего понедельника, 16 декабря, в Омской области снова резко похолодает. В этот день температура опустится до -18 градусов. К 18 декабря столбик термометра снова повысится до -4 градусов, также будет снежно. По предварительному прогнозу метеорологов, в субботу, 21 декабря, температура воздуха в городе составит -2 градусов, а местами по региону до 0 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Прогноз погоды#Потепление#Температура#Прогноз#Метеорологи#Снегопады#Морозы#Неделя
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