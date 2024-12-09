Потепление до нуля и снегопады: изучаем прогноз погоды в Омске на две недели

Со следующего понедельника, 16 декабря, в Омской области снова резко похолодает. В этот день температура опустится до -18 градусов. К 18 декабря столбик термометра снова повысится до -4 градусов, также будет снежно. По предварительному прогнозу метеорологов, в субботу, 21 декабря, температура воздуха в городе составит -2 градусов, а местами по региону до 0 градусов.