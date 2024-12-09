Опасное явление погоды: в Омской области ожидается сильная изморозь

Posted 9 декабря, 04:28
Published 9 декабря, 04:28
Modified 9 декабря, 04:31
Updated 9 декабря, 04:31
По данным Обь-Иртышского УГМС, 9 декабря в регионе ожидается опасное погодное явление — сильное гололедно-изморозевое отложение. Днем на некоторых участках области возможно образование кристаллической изморози диаметром 35 мм и более.
В пресс-центре администрации города Омска ответили, что такое ухудшение погодных условий может привести к различным чрезвычайным ситуациям, включая техногенные пожары в жилом секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах, повреждения линий связи и электропередач, а также затруднения в транспортном движении.
В случае происшествий, вызванных погодой, жителям Омска следует немедленно сообщить о ситуации в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Омской области: 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.
Напомним, в ночь на 9 декабря температура в Омской области опустилась до -21 градуса, а днем температура составит -17 градусов. В течение следующей недели, до 11 декабря, температура будет колебаться в пределах -10… -14 градусов.
Сильные морозы, по прогнозам синоптиков, начнутся с 18 декабря. В это время ожидается похолодание до -22 градусов, а ночью температура может опуститься до -32 градусов.