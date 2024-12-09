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Posted 9 декабря, 04:28

Published 9 декабря, 04:28

Modified 9 декабря, 04:31

Updated 9 декабря, 04:31

Сильная изморозь и гололед на дорогах станут серьезной угрозой для омичей

Опасное явление погоды: в Омской области ожидается сильная изморозь

9 декабря 2024, 04:28
Фото: Изображение Midjourney.

Сильная изморозь и гололед на дорогах станут серьезной угрозой для омичей

Сегодня днем в Омской области ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение, что может привести к опасным погодным условиям.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 9 декабря в регионе ожидается опасное погодное явление — сильное гололедно-изморозевое отложение. Днем на некоторых участках области возможно образование кристаллической изморози диаметром 35 мм и более.

В пресс-центре администрации города Омска ответили, что такое ухудшение погодных условий может привести к различным чрезвычайным ситуациям, включая техногенные пожары в жилом секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах, повреждения линий связи и электропередач, а также затруднения в транспортном движении.

В случае происшествий, вызванных погодой, жителям Омска следует немедленно сообщить о ситуации в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Омской области: 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.

Напомним, в ночь на 9 декабря температура в Омской области опустилась до -21 градуса, а днем температура составит -17 градусов. В течение следующей недели, до 11 декабря, температура будет колебаться в пределах -10… -14 градусов.

Сильные морозы, по прогнозам синоптиков, начнутся с 18 декабря. В это время ожидается похолодание до -22 градусов, а ночью температура может опуститься до -32 градусов.

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#Диана Рязанцева#Погода#Омская область#Аварии#Пожары#МЧС#Гололед#Опасность#Изморозь#Дежурная смена
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