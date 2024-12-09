Опасное явление погоды: в Омской области ожидается сильная изморозь

В пресс-центре администрации города Омска ответили, что такое ухудшение погодных условий может привести к различным чрезвычайным ситуациям, включая техногенные пожары в жилом секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах, повреждения линий связи и электропередач, а также затруднения в транспортном движении.