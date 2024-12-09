Ленинградский мост в Омске встал из-за аварии с троллейбусами

Затор растянулся по улицам Суворова и 60 лет Победы на Левобережье и по улице Ленина на правом берегу. Пробка началась с 6:00, и к 8:30 движение на проспекте Карла Маркса было частично восстановлено. Временно пришлось внести изменения в работу маршрутов №7 и 16. Полностью движение троллейбусов восстановили только к 9:20.