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Posted 9 декабря, 04:54

Published 9 декабря, 04:54

Modified 9 декабря, 04:56

Updated 9 декабря, 04:56

Авария на Ленинградском мосту вызвала утреннюю пробку в Омске

Ленинградский мост в Омске встал из-за аварии с троллейбусами

9 декабря 2024, 04:54
Фото: gorod55.ru.

Авария на Ленинградском мосту вызвала утреннюю пробку в Омске

Затор произошел из-за аварии на контактной троллейбусной сети.

Утром 9 декабря в Омске на Ленинградском мосту образовалась большая пробка из-за аварии на троллейбусной сети. Проблемы возникли из-за обрыва контактной линии в правом ряду моста, где остановились несколько троллейбусов. В сообществе «Инцидент Омск» ВКонтакте сообщили, что мост стоит с шести утра.

Затор растянулся по улицам Суворова и 60 лет Победы на Левобережье и по улице Ленина на правом берегу. Пробка началась с 6:00, и к 8:30 движение на проспекте Карла Маркса было частично восстановлено. Временно пришлось внести изменения в работу маршрутов №7 и 16. Полностью движение троллейбусов восстановили только к 9:20.

«По причине произошедшей аварийной ситуации был обесточен участок троллейбусной сети от кинотеатра „Маяковский“ до Парка Победы. В настоящее время троллейбусное движение по проспекту Карла Маркса возобновлено», — прокомментировали в омской администрации.

Напомним, сегодня днем в Омской области ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение, что может привести к опасным погодным условиям.

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#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Авария#Маршруты#Троллейбус#Администрация#Проблемы#Парк Победы#Пробка#Затор#Ленина#60 лет Победы
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