Ленинградский мост в Омске встал из-за аварии с троллейбусами

Posted 9 декабря, 04:54
Published 9 декабря, 04:54
Modified 9 декабря, 04:56
Updated 9 декабря, 04:56
Утром 9 декабря в Омске на Ленинградском мосту образовалась большая пробка из-за аварии на троллейбусной сети. Проблемы возникли из-за обрыва контактной линии в правом ряду моста, где остановились несколько троллейбусов. В сообществе «Инцидент Омск» ВКонтакте сообщили, что мост стоит с шести утра.
Затор растянулся по улицам Суворова и 60 лет Победы на Левобережье и по улице Ленина на правом берегу. Пробка началась с 6:00, и к 8:30 движение на проспекте Карла Маркса было частично восстановлено. Временно пришлось внести изменения в работу маршрутов №7 и 16. Полностью движение троллейбусов восстановили только к 9:20.
«По причине произошедшей аварийной ситуации был обесточен участок троллейбусной сети от кинотеатра „Маяковский“ до Парка Победы. В настоящее время троллейбусное движение по проспекту Карла Маркса возобновлено», — прокомментировали в омской администрации.
Напомним, сегодня днем в Омской области ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение, что может привести к опасным погодным условиям.