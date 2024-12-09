Ко Дню Героев Отечества по инициативе ЕР будут выпущены марки, посвященные СВО

Posted 9 декабря, 18:33
Published 9 декабря, 18:33
Modified 9 декабря, 18:33
Updated 9 декабря, 18:33
В российских регионах состоялись церемонии гашения новых почтовых марок с изображением современных Героев России. Кроме того, были открыты новые парты Героев, а участники СВО провели для школьников уроки мужества.
Согласно заявлению врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, память о подвигах героев Отечества прошлого и настоящего является основой патриотического воспитания молодого поколения. По его словам, партийный проект ЕР «Историческая память» является посланием нашего поколения потомкам. Он направлен на сохранение истории нашей страны, которую следует защищать и не позволять никому переписывать ее страницы. Активисты «Единой России» во всех регионах сохраняют и увековечивают память о героях, чьи подвиги являются олицетворением мужества и верности Отечеству. «Только на марках „Почты России“ увековечены имена 30 Героев России. А памятные таблички с их именами появляются на домах, зданиях школ по всей стране», — заявил врио секретаря генсовета ЕР.
Как сообщает mkset.ru, созданные в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» 10 новых почтовых марок общим тиражом 450 тысяч экземпляров изображают современных Героев России. Они уже поступили в обращение. На родине героев — в Санкт-Петербурге, Благовещенске, Калининграде, Махачкале и других городах — состоялись памятные мероприятия.
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил депутату ГД России Дмитрию Саблину «Золотую Звезду» Героя России. Саблин, командовавший бригадой беспилотной авиации, ведет активную общественную и политическую деятельность. Об этом сообщает сайт партии ER.RU.
В числе прочего врио секретаря генерального совета ЕР отметил необходимость признания заслуг бойцов СВО и их роли в воспитании молодежи.
«Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеет статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находится на огневом рубеже и освобождает города и села Донбасса, — они все наши герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — сказал Владимир Якушев.
В 2024 году многие ветераны СВО вступили в ряды парламентариев и уже представляют интересы российских граждан в составе правящей партии. Свыше 300 участников спецоперации уже обучились в высшей партийной школе. Кроме того, депутаты — бойцы СВО примут участие в предстоящем съезде «Единой России», который состоится 14 декабря в Москве.