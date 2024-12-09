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Posted 9 декабря, 11:01

Published 9 декабря, 11:01

Modified 9 декабря, 11:03

Updated 9 декабря, 11:03

Издержки перестройки: «Авангард» превысил потолок зарплат на 95 млн рублей

Издержки перестройки: «Авангард» превысил потолок зарплат на 95 млн рублей

9 декабря 2024, 11:01
Фото: ХК «Авангард».
До конца декабря руководство клуба должно разобраться с платежной ведомостью, но сделать это будет непросто: омичи превысили потолок зарплат почти на 100 млн.

Стало известно, что после череды подписаний у «Авангарда» возникли серьезные проблемы с потолком зарплат. Сейчас, как сообщает «Спорт-Экспресс», лимит превышен на 95 млн рублей. Ситуация остается на плаву пока несколько «дорогих» игроков находятся на больничном, например Владимир Ткачев. Но некоторые из них скоро вернутся в строй, и тогда вопрос встанет более остро. До дедлайна КХЛ, то есть до 27 декабря, омичи должны рассчитать платежные ведомости.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, руководство «Авангарда» хочет провести еще ряд подписаний, притом достаточно крупных. Речь идет о нападающих «Северстали» Кирилле Пилипенко и Даниле Аймурзине, за них готовы заплатить 120 и 130 млн рублей соответственно. Также ряды «ястребов» может пополнить защитник фарм-клуба команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Даниил Чайка.

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Чтобы исправить ситуацию, омичи начали подбирать игроков, которых можно обменять без вреда для общего результата. В этот список попали защитник Павел Коледов и нападающие Станислав Галиев и Иван Игумнов. Однако слухи о последнем не подтвердились, «Авангард» продлил контракт с Иваном на еще один сезон. Официальной информации о его партнерах пока нет.

Были сообщения и о том, что омский клуб покинут вратарь Михаил Бердин и защитник Сергей Бойков. Но даже если это произойдет, то вряд ли в ближайшее время, так как сейчас оба игрока числятся в списке травмированных.

До дедлайна КХЛ остается все меньше времени, как именно «Авангард» планирует решать проблему с потолком зарплат — до сих пор неизвестно. Вероятно, что совсем скоро произойдет новая волна обменов и мощная «чистка» состава.

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