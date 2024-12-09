Издержки перестройки: «Авангард» превысил потолок зарплат на 95 млн рублей

Стало известно, что после череды подписаний у «Авангарда» возникли серьезные проблемы с потолком зарплат. Сейчас, как сообщает «Спорт-Экспресс», лимит превышен на 95 млн рублей. Ситуация остается на плаву пока несколько «дорогих» игроков находятся на больничном, например Владимир Ткачев. Но некоторые из них скоро вернутся в строй, и тогда вопрос встанет более остро. До дедлайна КХЛ, то есть до 27 декабря, омичи должны рассчитать платежные ведомости.