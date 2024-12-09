Еще холоднее: омичей предупредили о мощных морозах и снегопадах

Posted 9 декабря, 12:57
Published 9 декабря, 12:57
Modified 9 декабря, 13:00
Updated 9 декабря, 13:00
В ночь на вторник, 10 декабря, в Омской области похолодает до -25 градусов, днем ожидается -10… -15 градусов. По данным Ventusky, до четверга, 12 декабря, в регионе будет пределах -10 градусов. На выходных потеплеет до -5… -8 градусов. Кроме того, вместе с потеплением в середине недели омичей ждут снегопады.
С 17 декабря в регионе резко похолодает. Температура днем опустится до -20 градусов. Всю следующую неделю будет морозно — в пределах -10… -15 градусов. 18 и 20 декабря синптики также прогнозируют осадки.