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Posted 9 декабря, 12:57

Published 9 декабря, 12:57

Modified 9 декабря, 13:00

Updated 9 декабря, 13:00

Еще холоднее: омичей предупредили о мощных морозах и снегопадах

Еще холоднее: омичей предупредили о мощных морозах и снегопадах

9 декабря 2024, 12:57
Фото: 1MI.
В регионе все сильнее чувствуется холодное дыхание зимы

В ночь на вторник, 10 декабря, в Омской области похолодает до -25 градусов, днем ожидается -10… -15 градусов. По данным Ventusky, до четверга, 12 декабря, в регионе будет пределах -10 градусов. На выходных потеплеет до -5… -8 градусов. Кроме того, вместе с потеплением в середине недели омичей ждут снегопады.

Фото: Ventusky

С 17 декабря в регионе резко похолодает. Температура днем опустится до -20 градусов. Всю следующую неделю будет морозно — в пределах -10… -15 градусов. 18 и 20 декабря синптики также прогнозируют осадки.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Россия#Мороз#Холод#Снегопады#Морозы
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