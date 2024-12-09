Еще холоднее: омичей предупредили о мощных морозах и снегопадах

В ночь на вторник, 10 декабря, в Омской области похолодает до -25 градусов, днем ожидается -10… -15 градусов. По данным Ventusky, до четверга, 12 декабря, в регионе будет пределах -10 градусов. На выходных потеплеет до -5… -8 градусов. Кроме того, вместе с потеплением в середине недели омичей ждут снегопады.