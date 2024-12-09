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Posted 9 декабря, 03:26

Published 9 декабря, 03:26

Modified 9 декабря, 03:29

Updated 9 декабря, 03:29

Пробки в Омске перераспределились после изменения схемы движения

Дорожная обстановка в Омске: пробки ушли с одного моста, но вернулись на другой

9 декабря 2024, 03:26
Фото: Изображение Midjourney.

Пробки в Омске перераспределились после изменения схемы движения

В Омске после изменений в схеме движения на ключевых магистралях заметно перераспределение транспортных потоков. Пробки на мосту у Телецентра почти исчезли, что вызывает недоумение у горожан.

После внесения изменений в схему движения на ключевых магистралях ситуация на некоторых участках в Омске улучшилась. В частности, на улице Лукашевича пробки стали меньше, но это привело к заторам на проспекте Мира, а также традиционно сложной ситуации на улице 70 лет Октября.

Несмотря на улучшение ситуации на некоторых магистралях, общая дорожная обстановка в городе остается сложной. Мост имени 60-летия Победы, который взял на себя основную нагрузку после перекрытия моста у Телецентра, продолжает оставаться зоной многокилометровых пробок.

Фото: 2ГИС

Многие омичи в недоумении замечают, что пробки на мосту у Телецентра практически исчезли, несмотря на то что мост работает с ограничениями. В комментариях на картах 2ГИС горожане пишут, что движение там стало подозрительно свободным, и задаются вопросом, куда делись автомобили.

«А что? А где? Я не прям сильно хочу, но уже как-то привычно».
«А что так летим? Давайте тормозим, я уже сказал, что опоздаю».
«Где пробки?».

Некоторые жалуются, что теперь заторы перераспределились на другие ключевые магистрали, такие как метромост, где движение замедлилось из-за увеличенной нагрузки.

«Пробку с Левого перенесли».
«Не пытайтесь покинуть Левый берег».
«Так и попасть на Левый нереально».
«Еще и на Ленинградском мосту постоим».

Напомним, изменения в схему движения были введены департаментом транспорта Омска в связи с ремонтом моста у Телецентра, что спровоцировало масштабные пробки. С 6 декабря на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе внедрена новая схема движения: поворот направо с улицы Кемеровская на Красный Путь теперь возможен с двух полос, поворот налево с улицы Фрунзе на Красный Путь при спуске с метромоста разрешен с трёх полос.

Кроме того, для временного снижения нагрузки на Красный Путь демонтировали дорожные знаки, регулирующие выделенную полосу для автобусов. Теперь на участках от Старозагородной рощи до городка Водников и от улицы Кемеровская до остановки «Улица Рабиновича» полоса доступна для общего транспорта.

Движение со стороны Левобережья в направлении Советского округа организовано по двум полосам. А в противоположном направлении — в одну полосу.

Мэрия продолжает мониторить ситуацию и обещает вносить корректировки в схему движения, чтобы минимизировать заторы до завершения ремонта.

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#Диана Рязанцева#Пробки#Омск#Департамент транспорта#Ленинградский мост#Левый берег#Схема движения#Метромост#Дорожное движение#Автомобили#Ремонт моста#Проспект Мира#Магистрали#Улица Лукашевича#Телецентр
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