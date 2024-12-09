Дорожная обстановка в Омске: пробки ушли с одного моста, но вернулись на другой

Напомним, изменения в схему движения были введены департаментом транспорта Омска в связи с ремонтом моста у Телецентра, что спровоцировало масштабные пробки. С 6 декабря на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе внедрена новая схема движения: поворот направо с улицы Кемеровская на Красный Путь теперь возможен с двух полос, поворот налево с улицы Фрунзе на Красный Путь при спуске с метромоста разрешен с трёх полос.