Дорожная обстановка в Омске: пробки ушли с одного моста, но вернулись на другой

Posted 9 декабря, 03:26
Published 9 декабря, 03:26
Modified 9 декабря, 03:29
Updated 9 декабря, 03:29
После внесения изменений в схему движения на ключевых магистралях ситуация на некоторых участках в Омске улучшилась. В частности, на улице Лукашевича пробки стали меньше, но это привело к заторам на проспекте Мира, а также традиционно сложной ситуации на улице 70 лет Октября.
Несмотря на улучшение ситуации на некоторых магистралях, общая дорожная обстановка в городе остается сложной. Мост имени 60-летия Победы, который взял на себя основную нагрузку после перекрытия моста у Телецентра, продолжает оставаться зоной многокилометровых пробок.
Многие омичи в недоумении замечают, что пробки на мосту у Телецентра практически исчезли, несмотря на то что мост работает с ограничениями. В комментариях на картах 2ГИС горожане пишут, что движение там стало подозрительно свободным, и задаются вопросом, куда делись автомобили.
«А что? А где? Я не прям сильно хочу, но уже как-то привычно».
«А что так летим? Давайте тормозим, я уже сказал, что опоздаю».
«Где пробки?».
Некоторые жалуются, что теперь заторы перераспределились на другие ключевые магистрали, такие как метромост, где движение замедлилось из-за увеличенной нагрузки.
«Пробку с Левого перенесли».
«Не пытайтесь покинуть Левый берег».
«Так и попасть на Левый нереально».
«Еще и на Ленинградском мосту постоим».
Напомним, изменения в схему движения были введены департаментом транспорта Омска в связи с ремонтом моста у Телецентра, что спровоцировало масштабные пробки. С 6 декабря на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе внедрена новая схема движения: поворот направо с улицы Кемеровская на Красный Путь теперь возможен с двух полос, поворот налево с улицы Фрунзе на Красный Путь при спуске с метромоста разрешен с трёх полос.
Кроме того, для временного снижения нагрузки на Красный Путь демонтировали дорожные знаки, регулирующие выделенную полосу для автобусов. Теперь на участках от Старозагородной рощи до городка Водников и от улицы Кемеровская до остановки «Улица Рабиновича» полоса доступна для общего транспорта.
Движение со стороны Левобережья в направлении Советского округа организовано по двум полосам. А в противоположном направлении — в одну полосу.
Мэрия продолжает мониторить ситуацию и обещает вносить корректировки в схему движения, чтобы минимизировать заторы до завершения ремонта.