Стратегия-2030: план Буркова по-прежнему в действии

Posted 8 декабря, 06:05
Published 8 декабря, 06:05
Modified 8 декабря, 06:05
Updated 8 декабря, 06:05
Город55 подготовил третий выпуск нового спецпроекта, рассказывающего о разных образах будущего Омской области. Речь идет о стратегиях развития региона, официально принятых к действию при разных губернаторах. Тема очередного материала — стратегия от Александра Буркова.
Этот документ был подписан в конце 2022 года. К тому моменту третий губернатор управлял Омской областью 5 лет (в том числе 1 год в качестве врио). К работе над стратегией было привлечено экспертное сообщество, а окончательный вариант был разработан федеральным Министерством экономического развития. Он рассказывает о планах областных властей на период до 2030 года, то есть остается действующим.
Следующий глава региона Виталий Хоценко год назад утвердил обновленную дорожную карту по реализации стратегии. Благодаря этому в документе появились дополнения, касающиеся строительства логистических центров, создания технопарков и промышленных кластеров, развития северных районов области.