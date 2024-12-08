gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 06:05

Published 8 декабря, 06:05

Modified 8 декабря, 06:05

Updated 8 декабря, 06:05

Александр Бурков

Стратегия-2030: план Буркова по-прежнему в действии

8 декабря 2024, 06:05
Фото: gorod55.ru. Александр Бурков
Экс-губернатор подписал план развития региона незадолго до внезапной отставки.

Город55 подготовил третий выпуск нового спецпроекта, рассказывающего о разных образах будущего Омской области. Речь идет о стратегиях развития региона, официально принятых к действию при разных губернаторах. Тема очередного материала — стратегия от Александра Буркова.

Этот документ был подписан в конце 2022 года. К тому моменту третий губернатор управлял Омской областью 5 лет (в том числе 1 год в качестве врио). К работе над стратегией было привлечено экспертное сообщество, а окончательный вариант был разработан федеральным Министерством экономического развития. Он рассказывает о планах областных властей на период до 2030 года, то есть остается действующим.

Следующий глава региона Виталий Хоценко год назад утвердил обновленную дорожную карту по реализации стратегии. Благодаря этому в документе появились дополнения, касающиеся строительства логистических центров, создания технопарков и промышленных кластеров, развития северных районов области.

Александр Бурков выступил с речью на представлении нового губернатора Омской области
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Александр Бурков#Новости#Стратегия развития
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика