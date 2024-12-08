Стратегия-2030: план Буркова по-прежнему в действии

Этот документ был подписан в конце 2022 года. К тому моменту третий губернатор управлял Омской областью 5 лет (в том числе 1 год в качестве врио). К работе над стратегией было привлечено экспертное сообщество, а окончательный вариант был разработан федеральным Министерством экономического развития. Он рассказывает о планах областных властей на период до 2030 года, то есть остается действующим.