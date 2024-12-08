С джакузи, консьержем и видом на Иртыш. В Омске продают большую квартиру за 35 млн

Posted 8 декабря, 05:25
Published 8 декабря, 05:25
Modified 8 декабря, 05:27
Updated 8 декабря, 05:27
В Омске ищут нового собственника для трехкомнатной квартиры в семиэтажном доме по улице проезд Спортивный, 5Б. Элитное жилье площадью 130 кв. м находится вблизи торгового центра «Каскад» и Иртышской набережной. Апартаменты оценили в 35 млн рублей. Кстати, приобрести квартиру можно и в ипотеку, правда, ежемесячный платеж тогда составит минимум 514 тысяч рублей.
Территория дома огорожена, есть консьерж и видеонаблюдение. Плюсом прилагается вид на набережную и Иртыш и социальная инфраструктура вблизи многоэтажки.
«В квартире сделан эксклюзивный дизайнерский ремонт. Техника импортного производства: плитка, паркет, люстры, мебель — производство Италии. Две ванных комнаты с джакузи и душевой кабиной, сауна», — говорится в объявлении.
Продавец также отмечает, что за 35 млн рублей будущий собственник получит еще и кладовую и место на парковке.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, изменился ли рынок аренды квартир после частичного перекрытия моста у Телецентра. Последний с прошлой субботы каждый день стоит колом. Из-за этого некоторые омичи, проживающие на Левобережье, начали задумываться о переезде на Правый берег.