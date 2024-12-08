С джакузи, консьержем и видом на Иртыш. В Омске продают большую квартиру за 35 млн

В Омске ищут нового собственника для трехкомнатной квартиры в семиэтажном доме по улице проезд Спортивный, 5Б. Элитное жилье площадью 130 кв. м находится вблизи торгового центра «Каскад» и Иртышской набережной. Апартаменты оценили в 35 млн рублей. Кстати, приобрести квартиру можно и в ипотеку, правда, ежемесячный платеж тогда составит минимум 514 тысяч рублей.