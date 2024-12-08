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Posted 8 декабря, 05:25

Published 8 декабря, 05:25

Modified 8 декабря, 05:27

Updated 8 декабря, 05:27

Рядом с набережной в Омске за 35 млн рублей продают квартиру с джакузи и сауной

С джакузи, консьержем и видом на Иртыш. В Омске продают большую квартиру за 35 млн

8 декабря 2024, 05:25
Фото: 1MI.

Рядом с набережной в Омске за 35 млн рублей продают квартиру с джакузи и сауной

Площадь трехкомнатных апартаментов составляет 130 «квадратов». В квартире собственник сделал дизайнерский ремонт.

В Омске ищут нового собственника для трехкомнатной квартиры в семиэтажном доме по улице проезд Спортивный, 5Б. Элитное жилье площадью 130 кв. м находится вблизи торгового центра «Каскад» и Иртышской набережной. Апартаменты оценили в 35 млн рублей. Кстати, приобрести квартиру можно и в ипотеку, правда, ежемесячный платеж тогда составит минимум 514 тысяч рублей.

Территория дома огорожена, есть консьерж и видеонаблюдение. Плюсом прилагается вид на набережную и Иртыш и социальная инфраструктура вблизи многоэтажки.

Территория дома огороженаТерритория дома огорожена
Площадь квартиры составляет 130 "квадратов"Площадь квартиры составляет 130 "квадратов"
Ремонт выполнен по дизайнерскому проектуРемонт выполнен по дизайнерскому проекту
Техника и мебель в квартире импортнаяТехника и мебель в квартире импортная
В ванной есть джакузиВ ванной есть джакузи
Нашлось место в квартире и для сауныНашлось место в квартире и для сауны
С просторного балкона открывается вид на набережнуюС просторного балкона открывается вид на набережную
Территория дома огорожена. Фото: Скриншот сайта «Авито»
«В квартире сделан эксклюзивный дизайнерский ремонт. Техника импортного производства: плитка, паркет, люстры, мебель — производство Италии. Две ванных комнаты с джакузи и душевой кабиной, сауна», — говорится в объявлении.

Продавец также отмечает, что за 35 млн рублей будущий собственник получит еще и кладовую и место на парковке.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, изменился ли рынок аренды квартир после частичного перекрытия моста у Телецентра. Последний с прошлой субботы каждый день стоит колом. Из-за этого некоторые омичи, проживающие на Левобережье, начали задумываться о переезде на Правый берег.

Цены растут? Как изменился рынок аренды квартир после перекрытия моста у Телецентра
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#Юлия Истомина#Общество#Недвижимость#Омск#Квартира#Новости#Объявление#Элитное жилье
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