Несколько ДТП остановили движение на омском мосту у Телецентра

Posted 8 декабря, 09:54
Published 8 декабря, 09:54
Modified 8 декабря, 09:56
Updated 8 декабря, 09:56
В воскресенье, 8 декабря, около трех часов дня на мосту у Телецентра скопилась небольшая пробка. Ситуация в городе в целом ненапряженная: пробки составили только три балла, однако улица Заозерная и подъезд на мост с Нефтяников «горит» красным цветом.
Как следует из данных «Яндекс Карт», движение на мосту в сторону Левобережья осложнили две аварии. В паблике «Омск Live» омичи сообщили, что «полностью остановили движение со стороны Заозерной» столкнувшиеся автобус с машиной. Сейчас, по словам комментаторов, оба транспортных средства уже разъехались.
В сервисе 2ГИС омичи продолжают искать нестандартные варианты для преодоления заторов на мосту. Так, один из водителей предложил открыть дорогу по Иртышу.
«Открываем новый вид дороги, ледяной спуск, приезжайте по очереди без пробок», — написал мужчина.
«Сделайте подводные такси», — отметила омичка.
Напомним, что в субботу в Омске изменили схему движения на мосту, который неделю назад перекрыли на двухлетний капремонт. Теперь для движения открыты три полосы: две в сторону Нефтяников и центра и одна в сторону Левого берега.