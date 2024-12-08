gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 09:54

Published 8 декабря, 09:54

Modified 8 декабря, 09:56

Updated 8 декабря, 09:56

Несколько ДТП остановили движение на омском мосту у Телецентра

Несколько ДТП остановили движение на омском мосту у Телецентра

8 декабря 2024, 09:54
Фото: gorod55.ru.
В воскресенье после введения новой схемы движения на ремонтируемом мосту скопилась небольшая пробка. Повлияли на обстановку несколько небольших ДТП.

В воскресенье, 8 декабря, около трех часов дня на мосту у Телецентра скопилась небольшая пробка. Ситуация в городе в целом ненапряженная: пробки составили только три балла, однако улица Заозерная и подъезд на мост с Нефтяников «горит» красным цветом.

Ситуация на дорогах у моста у ТелецентраСитуация на дорогах у моста у Телецентра
Ситуация на дорогах у моста у Телецентра. Фото: Скриншот сайта «Яндекс пробки»

Как следует из данных «Яндекс Карт», движение на мосту в сторону Левобережья осложнили две аварии. В паблике «Омск Live» омичи сообщили, что «полностью остановили движение со стороны Заозерной» столкнувшиеся автобус с машиной. Сейчас, по словам комментаторов, оба транспортных средства уже разъехались.

Столкнувшиеся автобус и автомобиль на ЗаозернойСтолкнувшиеся автобус и автомобиль на Заозерной
Столкнувшиеся автобус и автомобиль на Заозерной. Фото: Скриншот паблика ВКонтакте «Омск Live»

В сервисе 2ГИС омичи продолжают искать нестандартные варианты для преодоления заторов на мосту. Так, один из водителей предложил открыть дорогу по Иртышу.

«Открываем новый вид дороги, ледяной спуск, приезжайте по очереди без пробок», — написал мужчина.
«Сделайте подводные такси», — отметила омичка.

Напомним, что в субботу в Омске изменили схему движения на мосту, который неделю назад перекрыли на двухлетний капремонт. Теперь для движения открыты три полосы: две в сторону Нефтяников и центра и одна в сторону Левого берега.

После начала ремонта на омском мосту у Телецентра деформировался один из швов
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#ДТП#Пробки#Омск#Мост#Новости#Ремонт моста#Мост у телецентра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика