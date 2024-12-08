«На улице не лето»: сотни омичей на Левобережье остались без света и горячей воды

Posted 8 декабря, 03:58
Published 8 декабря, 03:58
Modified 8 декабря, 04:11
Updated 8 декабря, 04:11
В субботу, 7 декабря, около 900 семей, проживающих в пяти 16-этажных домах по улице Шаронова (№19, 21, 23, 25 и 27), остались без электричества, света и горячей воды. Об этом омичи из ЖК «Гармония жизни» сообщили в редакцию Города55.
«Ни разогреть еду, ни согреться чаем, ни покормить детей (в том числе грудных с бутылки), ни помыться (горячая вода тоже от электричества зависит), сядет телефон — скорую не вызвать. А на улице не лето», — отметил один из жильцов.
Электроэнергия в этих 16-этажках, по словам омича, за последний год неоднократно пропадала на длительное время по вине строителей вокруг ЖК «Гармония жизни». Это происходило 9 октября 2023 года, а в 2024 году — 1 июня, 10 октября и 7 декабря. Самое длительное отключение было в октябре, когда жителям пришлось сидеть без электричества и других удобств почти 18 часов.
В этот раз, как добавили омичи, причиной аварийной ситуации стали два поврежденных экскаватором кабеля.
«Бригада еще даже не на месте, только нашли яму, где порвали кабели! Сказали фронт работы большой, в лучшем случае свет будет завтра в первой половине дня», — сообщил мужчина Городу55.
Согласно данным портала городской администрации, отключение произошло из-за технологического нарушения. Ночью 8 декабря, в 03.05 часов, электроснабжение восстановили в домах по улице Шаронова.
Омичей, кстати, беспокоит, что по прошлым авариям так и не были найдены виновные. При этом от каждого дома после отключения в октябре они написали заявления в прокуратуру. Так как никакой помощи в Омске жители многоэтажек на Шаронова не добились, они планируют обращаться на горячую линию президента России.
Ранее Город55, напомним, рассказывал о запланированных на новую рабочую неделю отключениях воды. Из-за ремонта без водоснабжения на длительный срок останутся жители Нефтяников, микрорайона Заозерный и Октябрьского округа.