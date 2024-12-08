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Posted 8 декабря, 03:58

Published 8 декабря, 03:58

Modified 8 декабря, 04:11

Updated 8 декабря, 04:11

Сотни семей на Левобережье Омска в мороз остались без электричества

«На улице не лето»: сотни омичей на Левобережье остались без света и горячей воды

8 декабря 2024, 03:58
Фото: Изображение Midjourney.

Сотни семей на Левобережье Омска в мороз остались без электричества

По мнению местных, это произошло из-за повреждения кабелей строительной техникой.

В субботу, 7 декабря, около 900 семей, проживающих в пяти 16-этажных домах по улице Шаронова (№19, 21, 23, 25 и 27), остались без электричества, света и горячей воды. Об этом омичи из ЖК «Гармония жизни» сообщили в редакцию Города55.

«Ни разогреть еду, ни согреться чаем, ни покормить детей (в том числе грудных с бутылки), ни помыться (горячая вода тоже от электричества зависит), сядет телефон — скорую не вызвать. А на улице не лето», — отметил один из жильцов.

Электроэнергия в этих 16-этажках, по словам омича, за последний год неоднократно пропадала на длительное время по вине строителей вокруг ЖК «Гармония жизни». Это происходило 9 октября 2023 года, а в 2024 году — 1 июня, 10 октября и 7 декабря. Самое длительное отключение было в октябре, когда жителям пришлось сидеть без электричества и других удобств почти 18 часов.

В этот раз, как добавили омичи, причиной аварийной ситуации стали два поврежденных экскаватором кабеля.

«Бригада еще даже не на месте, только нашли яму, где порвали кабели! Сказали фронт работы большой, в лучшем случае свет будет завтра в первой половине дня», — сообщил мужчина Городу55.

Согласно данным портала городской администрации, отключение произошло из-за технологического нарушения. Ночью 8 декабря, в 03.05 часов, электроснабжение восстановили в домах по улице Шаронова.

Информация об отключении электроснабжения по улицам ШароноваИнформация об отключении электроснабжения по улицам Шаронова
Информация об отключении электроснабжения по улицам Шаронова. Фото: Портал городской администрации по отключениям

Омичей, кстати, беспокоит, что по прошлым авариям так и не были найдены виновные. При этом от каждого дома после отключения в октябре они написали заявления в прокуратуру. Так как никакой помощи в Омске жители многоэтажек на Шаронова не добились, они планируют обращаться на горячую линию президента России.

Ранее Город55, напомним, рассказывал о запланированных на новую рабочую неделю отключениях воды. Из-за ремонта без водоснабжения на длительный срок останутся жители Нефтяников, микрорайона Заозерный и Октябрьского округа.

Омичи из Нефтяников почти на целый день останутся без воды: публикуем адреса
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Электричество#Строительство#Жалобы#Отключение электричества#Зима#Мороз#Новости#Отключение света
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