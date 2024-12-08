«На улице не лето»: сотни омичей на Левобережье остались без света и горячей воды

Электроэнергия в этих 16-этажках, по словам омича, за последний год неоднократно пропадала на длительное время по вине строителей вокруг ЖК «Гармония жизни». Это происходило 9 октября 2023 года, а в 2024 году — 1 июня, 10 октября и 7 декабря. Самое длительное отключение было в октябре, когда жителям пришлось сидеть без электричества и других удобств почти 18 часов.