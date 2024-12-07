В ТЦ «Омский» закрылся «Синнабон»

Posted 7 декабря, 03:53
Published 7 декабря, 03:53
Modified 7 декабря, 03:55
Updated 7 декабря, 03:55
В торговом центре «Омский» на первом этаже закрылось кафе «Синнабон». Об этом сообщили в телеграм-канале заведения.
«Дорогие гости, по независящим от нас причинам, кафе-пекарня „Синнабон“ в ТЦ „Омский“ прекращает свою работу с 25.11.2024. Мы благодарны каждому гостю, что оставались с нами в этой локации целых 12 лет», — рассказали владельцы.
Бизнес принадлежал компании «Музыка и кино». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 1998 году. Директором является Максим Иволгин.
В Омске сейчас остался работать один «Синнабон», кафе расположено в «Меге».
Предприниматель Максим Иволгин планирует до конца года открыть в ТЦ «Омский» новое заведение. Для этого бизнесмен зарегистрировал товарный знак Love Buns, сообщает издание «РБК-Омск».
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на Любинском проспекте за 6 млн рублей выставили на продажу итальянский бар Aperitivo. Заведение расположено в фуд-пространстве «Люба, давай!».