gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 07:17

Published 7 декабря, 07:17

Modified 7 декабря, 07:19

Updated 7 декабря, 07:19

Иллюстрация

В Омске 15-летний подросток провалился под лед под Фрунзенским мостом

7 декабря 2024, 07:17
Фото: 1MI. Иллюстрация
Парень смог самостоятельно выбраться из воды, но успел получить переохлаждение.

В черверг вечером, 5 декабря, под Фрунзенским мостом 15-летний подросток провалился под лед. Об этом рассказали в региональном следкоме.

К счастью, молодой человек смог самостоятельно выбраться из воды. Подросток получил переохлаждение, его увезли в больницу.

Следователи напомнили, что часто подобные случаи происходят из-за детской беспечности и самоуверенности, а также несоблюдения правил безопасного поведения.

В конце ноября в окрестностях деревни Покрово-Иртышское из вод Иртыша извлекли тело мужчины. По предварительным данным, рыбак провалился под лед и утонул.

Тонкая грань. В Омском районе обнаружили тело мужчины, погибшего во время рыбалки
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Безопасность#Дети#Следователи#Водоемы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика