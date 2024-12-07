В Омске 15-летний подросток провалился под лед под Фрунзенским мостом

Posted 7 декабря, 07:17
Published 7 декабря, 07:17
Modified 7 декабря, 07:19
Updated 7 декабря, 07:19
В черверг вечером, 5 декабря, под Фрунзенским мостом 15-летний подросток провалился под лед. Об этом рассказали в региональном следкоме.
К счастью, молодой человек смог самостоятельно выбраться из воды. Подросток получил переохлаждение, его увезли в больницу.
Следователи напомнили, что часто подобные случаи происходят из-за детской беспечности и самоуверенности, а также несоблюдения правил безопасного поведения.
В конце ноября в окрестностях деревни Покрово-Иртышское из вод Иртыша извлекли тело мужчины. По предварительным данным, рыбак провалился под лед и утонул.