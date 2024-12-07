«Прикуриваем авто». В Омске вырос спрос на отогрев машины

Posted 7 декабря, 05:38
Published 7 декабря, 05:38
Modified 7 декабря, 05:40
Updated 7 декабря, 05:40
В ноябре спрос на услугу «прикуривание автомобиля» вырос на 24% по сравнению к октябрем, а также на 29% по сравнении с ноябрем 2023 года. Такие цифры Городу55 предоставили в компании «Авито».
Отогреть машину в среднем стоит от 2 000 рублей, зарядить аккумулятор — от 1500 рублей.
«Вместе со спросом растет и объем предложения таких автоуслуг. За последний месяц он увеличился почти на треть. Количество предложений по отогреву авто выросло почти в два раза, по прикуриванию — на 39%, а по зарядке аккумулятора — на 31%. Также на 31% чаще пользователи предлагали доставку топлива, а на 23% чаще — услуги по буксировке», — отметили в «Авито».
Также увеличились продажи «зимних» товаров для автомобилистов. Спрос на тепловентиляторы, работающие от прикуривателя, вырос на треть. Их средняя цена составляет 1800 рублей. Пускозарядные устройства стали покупать чаще на 39%. Такой гаджет в среднем стоит 6200 рублей.
Ранее Город55 сообщал, что к середине декабря в Омской области изменится погода. Уже 9-го числа температура днем составит -16 градусов, ночью — до -22.