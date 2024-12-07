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Posted 7 декабря, 05:38

Published 7 декабря, 05:38

Modified 7 декабря, 05:40

Updated 7 декабря, 05:40

Иллюстрация

«Прикуриваем авто». В Омске вырос спрос на отогрев машины

7 декабря 2024, 05:38
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омске вырос спрос на отогрев автомобиля

Отогреть машину в среднем стоит от 2 000 рублей, зарядить аккумулятор — от 1500 рублей.

В ноябре спрос на услугу «прикуривание автомобиля» вырос на 24% по сравнению к октябрем, а также на 29% по сравнении с ноябрем 2023 года. Такие цифры Городу55 предоставили в компании «Авито».

Отогреть машину в среднем стоит от 2 000 рублей, зарядить аккумулятор — от 1500 рублей.

«Вместе со спросом растет и объем предложения таких автоуслуг. За последний месяц он увеличился почти на треть. Количество предложений по отогреву авто выросло почти в два раза, по прикуриванию — на 39%, а по зарядке аккумулятора — на 31%. Также на 31% чаще пользователи предлагали доставку топлива, а на 23% чаще — услуги по буксировке», — отметили в «Авито».

Также увеличились продажи «зимних» товаров для автомобилистов. Спрос на тепловентиляторы, работающие от прикуривателя, вырос на треть. Их средняя цена составляет 1800 рублей. Пускозарядные устройства стали покупать чаще на 39%. Такой гаджет в среднем стоит 6200 рублей.

Ранее Город55 сообщал, что к середине декабря в Омской области изменится погода. Уже 9-го числа температура днем составит -16 градусов, ночью — до -22.

К Омской области приближается антициклон с мощным похолоданием
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#Евгений Игишев#Авто#Транспорт#Омск#Автомобиль#Зима#Мороз#Машина
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