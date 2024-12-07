Под Омском планируют капитально отремонтировать Пушкинский дом-интернат

Posted 7 декабря, 06:00
Published 7 декабря, 06:00
Modified 7 декабря, 06:02
Updated 7 декабря, 06:02
Как стало известно Городу55, Пушкинский дом-интернат готовят к капитальному ремонту. Речь идет о жилом корпусе в поселке Хвойный, где находится отделение для мужчин. В четверг, 5 декабря, проект ремонта прошел государственную экспертизу.
Документы для реконструкции подготовила компания «Сибгорпроект». По данным Rusprofile, фирма занимается инженерными изысканиями. Организация зарегистрирована в 2010 году. Руководителем и учредителем является Татьяна Синицына.
Пушкинский дом-интернат предназначен для людей, страдающих хроническими психическими заболеваниями, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Состоит из двух стационаров: в поселке Хвойный — для мужчин, в поселке Андреевский — для женщин.
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