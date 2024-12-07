Под Омском планируют капитально отремонтировать Пушкинский дом-интернат

Пушкинский дом-интернат предназначен для людей, страдающих хроническими психическими заболеваниями, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Состоит из двух стационаров: в поселке Хвойный — для мужчин, в поселке Андреевский — для женщин.