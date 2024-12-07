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Posted 7 декабря, 08:34

Published 7 декабря, 08:34

Modified 7 декабря, 08:36

Updated 7 декабря, 08:36

Иллюстрация

Омские врачи спасли женщину, которая не могла ходить из-за боли в сердце

7 декабря 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Пациентке необходимо было сделать шунтирование, но она отказалась. Тогда врачи провели другой вид операции.

В омскую поликлинику при МСЧ №4 обратилась пациентка с жалобами на слабость, одышку, боль в районе сердца при ходьбе. Женщине провели коронографию и рекомендовали сделать шунтирование, от которого омичка категорически отказывалась.

«После просмотра записи коронарографии, было решено госпитализировать в кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом МСЧ №4 с целью восстановления кровотока по всем коронарным артериям путем чрескожного коронарного вмешательства», — рассказали в минздраве.

В итоге врачи провели эту малоинвазивную процедуру. Как сообщил врач МСЧ №4 Виктор Скальский, после лечения пациентку перестали беспокоить боли в области сердца. Женщина вернулась к активному образу жизни.

Ранее Город55 рассказывал, что врачи победили в борьбе за жизнь омича, столкнувшегося с туберкулезом кишечника.

Месяцы борьбы. Омские медики спасли пациента с тяжелым случаем туберкулеза кишечника
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#Евгений Игишев#Здоровье#Больница#Медицина#Врач#Пациент#Медики#Лечение сердца
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