Омские врачи спасли женщину, которая не могла ходить из-за боли в сердце

Posted 7 декабря, 08:34
Published 7 декабря, 08:34
Modified 7 декабря, 08:36
Updated 7 декабря, 08:36
В омскую поликлинику при МСЧ №4 обратилась пациентка с жалобами на слабость, одышку, боль в районе сердца при ходьбе. Женщине провели коронографию и рекомендовали сделать шунтирование, от которого омичка категорически отказывалась.
«После просмотра записи коронарографии, было решено госпитализировать в кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом МСЧ №4 с целью восстановления кровотока по всем коронарным артериям путем чрескожного коронарного вмешательства», — рассказали в минздраве.
В итоге врачи провели эту малоинвазивную процедуру. Как сообщил врач МСЧ №4 Виктор Скальский, после лечения пациентку перестали беспокоить боли в области сердца. Женщина вернулась к активному образу жизни.
Ранее Город55 рассказывал, что врачи победили в борьбе за жизнь омича, столкнувшегося с туберкулезом кишечника.