Новая схема движения, ремонт дома-интерната и «черное небо». Омск сегодня

Posted 7 декабря, 14:19
Published 7 декабря, 14:19
Modified 7 декабря, 14:19
Updated 7 декабря, 14:19
Новость № 1. На мосту у Телецентра изменили схему движения.
Там скорректировали ширину полос. В мэрии надеются, что изменения позволят уменьшить заторы на подъездах к мосту, как со стороны проспекта Мира и улицы Заозерной, так и с Левобережья.
Подробности рассказал директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец:
Новость № 2. Пушкинский дом-интернат готовят к капитальному ремонту.
Речь идет о жилом корпусе в поселке Хвойный, где находится отделение для мужчин. В четверг, 5 декабря, проект ремонта прошел государственную экспертизу. Документы для реконструкции подготовила компания «Сибгорпроект».
Пушкинский дом-интернат предназначен для людей, страдающих хроническими психическими заболеваниями, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Состоит из двух стационаров: в поселке Хвойный — для мужчин, в поселке Андреевский — для женщин.
Новость № 3. В Омской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий.
В Омской области с 16 часов 7 декабря ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11 часов утра воскресенья. Такие данные опубликовали на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Во время режима НМУ не рекомендуется долго находиться на улице и оставлять окна открытыми. Омичи сообщают о химическом запахе на улицах города.