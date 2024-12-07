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Posted 7 декабря, 14:19

Published 7 декабря, 14:19

Modified 7 декабря, 14:19

Updated 7 декабря, 14:19

Иллюстрация

Новая схема движения, ремонт дома-интерната и «черное небо». Омск сегодня

7 декабря 2024, 14:19
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. На мосту у Телецентра изменили схему движения.

Там скорректировали ширину полос. В мэрии надеются, что изменения позволят уменьшить заторы на подъездах к мосту, как со стороны проспекта Мира и улицы Заозерной, так и с Левобережья.

Подробности рассказал директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец:

Омичам рассказали, как изменилась схема движения на мосту у Телецентра
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Новость № 2. Пушкинский дом-интернат готовят к капитальному ремонту.

Речь идет о жилом корпусе в поселке Хвойный, где находится отделение для мужчин. В четверг, 5 декабря, проект ремонта прошел государственную экспертизу. Документы для реконструкции подготовила компания «Сибгорпроект».

Пушкинский дом-интернат предназначен для людей, страдающих хроническими психическими заболеваниями, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Состоит из двух стационаров: в поселке Хвойный — для мужчин, в поселке Андреевский — для женщин.

Под Омском планируют капитально отремонтировать Пушкинский дом-интернат
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Новость № 3. В Омской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий.

В Омской области с 16 часов 7 декабря ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11 часов утра воскресенья. Такие данные опубликовали на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Во время режима НМУ не рекомендуется долго находиться на улице и оставлять окна открытыми. Омичи сообщают о химическом запахе на улицах города.

«Не запах, а вонь. Нечем дышать». В Омске ввели режим «черного неба»
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#Евгений Игишев#Пробки#Ремонт#Омск#Интернат#Итоги дня#Движение#Мост у телецентра
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