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Posted 7 декабря, 08:44

Published 7 декабря, 08:44

Modified 7 декабря, 08:46

Updated 7 декабря, 08:46

Иллюстрация

На Левобережье молодой омич выпал из окна седьмого этажа

7 декабря 2024, 08:44
Фото: 1MI. Иллюстрация
Трагедия произошла около 5 часов утра и попала на запись камеры видеонаблюдения.

Сегодня, 7 декабря, около 5 часов утра на Левобережье из окна дома выпал человек. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике «Инцидент Омск». Судя по видео с камеры наблюдения, тело обнаружили не сразу.

СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Инцидент Омск

В полиции корреспонденту Города55 рассказали, что сообщение о происшествии поступило около 6 часов утра. Погибшему было 22 года. Молодой человек выпал с высоты 7 этажа.

Полицейские проводят проверку и выясняет обстоятельства инцидента.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Падение#Трагедия#Левобережье
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