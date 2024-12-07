На Левобережье молодой омич выпал из окна седьмого этажа

Posted 7 декабря, 08:44
Published 7 декабря, 08:44
Modified 7 декабря, 08:46
Updated 7 декабря, 08:46
Сегодня, 7 декабря, около 5 часов утра на Левобережье из окна дома выпал человек. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике «Инцидент Омск». Судя по видео с камеры наблюдения, тело обнаружили не сразу.
В полиции корреспонденту Города55 рассказали, что сообщение о происшествии поступило около 6 часов утра. Погибшему было 22 года. Молодой человек выпал с высоты 7 этажа.
Полицейские проводят проверку и выясняет обстоятельства инцидента.