Застройка территории Сибзавода стала темой общественных обсуждений

Экспозиция проекта будет продолжаться до 17 декабря, общественные обсуждения — до 26-го. До 17 декабря горожане могут вносить свои предложения, направляя их в письменном виде по почте или в электронном виде через сервис на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Омской области «Обращения жителей города в рамках проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной документации и получения специальных разрешений».