Застройка территории Сибзавода стала темой общественных обсуждений

Posted 6 декабря, 09:18
Published 6 декабря, 09:18
Modified 6 декабря, 10:56
Updated 6 декабря, 10:56
В Омске с 28 ноября проводятся общественные обсуждения, тема которых — изменения к проекту планировки территории Сибзавода. Сегодня, 6 декабря, на пятом этаже здания городской администрации началась экспозиция проекта.
«Время посещения экспозиции Проекта и консультирование посетителей экспозиции Проекта: понедельник — четверг с 9 часов до 13 часов и с 14 часов до 15 часов, пятница с 9 часов до 13 часов (за исключением выходных и праздничных дней)», — уточняется в официальном оповещении, опубликованном на сайте мэрии.
Из проекта планировки следует, что на участке в границах Заозерной, Красного пути, улицы Фрунзе и правого берега Иртыша будут построены 29 многоквартирных жилых домов. Общая площадь жилых домов составит 225,5 тысяч квадратных метров, расчетная численность населения нового ЖК — 5640 человек. Предполагается, что автостоянки (в том числе подземные) будут вмещать 2596 машин.
«В границах проектирования необходимо предусмотреть размещение объектов социальной инфраструктуры, — пишут авторы проекта, — объект дошкольного, начального и среднего общего образования на 810 мест, состоящий из общеобразовательной школы на 500 учащихся, совмещенной с дошкольной образовательной организацией на 310 мест».
Экспозиция проекта будет продолжаться до 17 декабря, общественные обсуждения — до 26-го. До 17 декабря горожане могут вносить свои предложения, направляя их в письменном виде по почте или в электронном виде через сервис на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Омской области «Обращения жителей города в рамках проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной документации и получения специальных разрешений».
Напомним: предприниматель Алексей Певнев намерен построить на принадлежащем ему земельном участке в 15 гектаров новый жилой комплекс с коммерческими объектами. Контракт на комплексную застройку был заключен в начале ноября.