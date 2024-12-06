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Posted 6 декабря, 09:18

Published 6 декабря, 09:18

Modified 6 декабря, 10:56

Updated 6 декабря, 10:56

В Омске начались общественные обсуждения застройки территории Сибзавода

Застройка территории Сибзавода стала темой общественных обсуждений

6 декабря 2024, 09:18
Фото: 1MI.

В Омске начались общественные обсуждения застройки территории Сибзавода

В здании городской администрации началась экспозиция проекта.

В Омске с 28 ноября проводятся общественные обсуждения, тема которых — изменения к проекту планировки территории Сибзавода. Сегодня, 6 декабря, на пятом этаже здания городской администрации началась экспозиция проекта.

«Время посещения экспозиции Проекта и консультирование посетителей экспозиции Проекта: понедельник — четверг с 9 часов до 13 часов и с 14 часов до 15 часов, пятница с 9 часов до 13 часов (за исключением выходных и праздничных дней)», — уточняется в официальном оповещении, опубликованном на сайте мэрии.

Из проекта планировки следует, что на участке в границах Заозерной, Красного пути, улицы Фрунзе и правого берега Иртыша будут построены 29 многоквартирных жилых домов. Общая площадь жилых домов составит 225,5 тысяч квадратных метров, расчетная численность населения нового ЖК — 5640 человек. Предполагается, что автостоянки (в том числе подземные) будут вмещать 2596 машин.

«В границах проектирования необходимо предусмотреть размещение объектов социальной инфраструктуры, — пишут авторы проекта, — объект дошкольного, начального и среднего общего образования на 810 мест, состоящий из общеобразовательной школы на 500 учащихся, совмещенной с дошкольной образовательной организацией на 310 мест».
Зона планируемого размещения объектов капитального строительстваЗона планируемого размещения объектов капитального строительства
Зона планируемого размещения объектов капитального строительства. Фото: Портал администрации Омска

Экспозиция проекта будет продолжаться до 17 декабря, общественные обсуждения — до 26-го. До 17 декабря горожане могут вносить свои предложения, направляя их в письменном виде по почте или в электронном виде через сервис на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Омской области «Обращения жителей города в рамках проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной документации и получения специальных разрешений».

Напомним: предприниматель Алексей Певнев намерен построить на принадлежащем ему земельном участке в 15 гектаров новый жилой комплекс с коммерческими объектами. Контракт на комплексную застройку был заключен в начале ноября.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Общественные обсуждения#Территория Сибзавода
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