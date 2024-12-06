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Posted 6 декабря, 13:23

Published 6 декабря, 13:23

Modified 6 декабря, 13:25

Updated 6 декабря, 13:25

ВТБ анонсирует внедрение ассистентов ИИ для помощи вкладчикам

ВТБ анонсирует внедрение ассистентов ИИ для помощи вкладчикам

6 декабря 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney.
В рамках форума ВТБ «Россия зовет» зампред ВТБ Дмитрий Пьянов поделился видением будущего использования искусственного интеллекта (ИИ) и роботов в банковском секторе.

По его словам, на данный момент основное применение ИИ в банковской сфере связано с автоматизацией кредитных решений, где скоринговые модели обрабатывают данные заемщиков без участия человека. Это особенно актуально для малых предприятий и физических лиц, где скорость и точность принятия решений играют ключевую роль.

«Через год, как мне кажется, вы не найдете никаких изменений, это слишком короткий срок. Через 5 лет, я думаю, вы увидите меньше сотрудников в офисах. Возможно, мы перейдём к использованию роботов в операционных залах. В цифру прежде всего перейдут сервисные операции и операции по принятию кредитного риска», — сказал Дмитрий Пьянов.

Дмитрий Пьянов отметил, что с развитием больших языковых моделей GPT ВТБ активно работает над созданием ИИ-ассистентов. Эти технологии будут направлены на помощь розничным клиентам в управлении своими финансами.

«Банковский бизнес часто остается непрозрачным даже для профессионалов, и в условиях быстро меняющегося рынка потребителям сложно ориентироваться самостоятельно», — подчеркнул он.

По мнению топ-менеджера, будущие ИИ-ассистенты смогут сравнивать предложения различных банков и рекомендовать клиентам оптимальные решения для инвестиций или использования кредитных карт. «Мы видим явную тенденцию к бесшовному переходу клиентов между банками, где банки будут предлагать разнообразные бонусные программы и условия. Однако для клиентов это создает сложности: информация представлена в разных форматах и на разных платформах», — добавил Пьянов.

Таким образом, внедрение ИИ-технологий в ВТБ может стать важным шагом к упрощению взаимодействия клиентов с банком и повышению их финансовой грамотности. Пьянов заверил, что банк продолжит развивать эти направления, чтобы сделать финансовые услуги более доступными и понятными для всех клиентов.

В частности, как и планировал ранее ВТБ, до конца декабря клиентами объединенного банка станут около 2,5 млн розничных клиентов «Открытия», при этом 80% в этом году воспользовались сервисом онлайн-перехода, в ходе которого можно было перевести все свои средства в ВТБ «в один клик».

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