В Омске уничтожили четыре тонны дорогущего продукта

Posted 6 декабря, 06:54
Published 6 декабря, 06:54
Modified 6 декабря, 06:57
Updated 6 декабря, 06:57
Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области сообщает, что три предприятия, занимающиеся фасовкой сливочного масла, подверглись проверки: ООО «Фудтрейдинг», ИП Дивенко Л.Н. и ИП Трофимова М.Н.
На предприятиях выявили серьезные нарушения ветеринарно-санитарных норм, которые касаются производства и хранения продукции. Также в компаниях не соблюдается температурный режим и отсутствует программа производственного контроля. Сливочное масло и полуфабрикаты не соответствуют установленным требованиям безопасности. На момент проверки продукция находилась на складах без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
По итогу проверки изъяли около 4 тонн сливочного масла и 300 килограммов полуфабрикатов, таких как котлеты и манты, произведенных без надлежащей сертификации. Например, у ИП Трофимовой нашли 569 упаковок масла без маркировки и коробка масла-монолита без подтверждающих документов.
Лабораторные исследования показали, что вся продукция была небезопасной и подлежала утилизации. В образцах пельменей обнаружили не заявленные ДНК свиньи и сои, а в масле — признаки фальсификации, в том числе растительные жиры.
Несмотря на предостережения Россельхознадзора, предприниматели не предприняли необходимых мер. В связи с этим было вынесено решение о привлечении к административной ответственности, общей суммой 216 тысяч рублей. Также были выданы предписания об устранении нарушений.
Напомним, стоимость сливочного масла за год выросла «всего» на 36,1%.