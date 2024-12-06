В Омске уничтожили четыре тонны дорогущего продукта

На предприятиях выявили серьезные нарушения ветеринарно-санитарных норм, которые касаются производства и хранения продукции. Также в компаниях не соблюдается температурный режим и отсутствует программа производственного контроля. Сливочное масло и полуфабрикаты не соответствуют установленным требованиям безопасности. На момент проверки продукция находилась на складах без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.