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Posted 6 декабря, 06:54

Published 6 декабря, 06:54

Modified 6 декабря, 06:57

Updated 6 декабря, 06:57

В Омске уничтожили опасные полуфабрикаты и 4 тонны масла

В Омске уничтожили четыре тонны дорогущего продукта

6 декабря 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске уничтожили опасные полуфабрикаты и 4 тонны масла

22 ноября Управление Россельхознадзора по Омской области завершило внеплановые проверки трех омских предприятий, занимающихся фасовкой сливочного масла. У них нашли немало нарушений.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области сообщает, что три предприятия, занимающиеся фасовкой сливочного масла, подверглись проверки: ООО «Фудтрейдинг», ИП Дивенко Л.Н. и ИП Трофимова М.Н.

На предприятиях выявили серьезные нарушения ветеринарно-санитарных норм, которые касаются производства и хранения продукции. Также в компаниях не соблюдается температурный режим и отсутствует программа производственного контроля. Сливочное масло и полуфабрикаты не соответствуют установленным требованиям безопасности. На момент проверки продукция находилась на складах без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

Фото: Пресс-служба Управления РСХН по Омской области

По итогу проверки изъяли около 4 тонн сливочного масла и 300 килограммов полуфабрикатов, таких как котлеты и манты, произведенных без надлежащей сертификации. Например, у ИП Трофимовой нашли 569 упаковок масла без маркировки и коробка масла-монолита без подтверждающих документов.

Лабораторные исследования показали, что вся продукция была небезопасной и подлежала утилизации. В образцах пельменей обнаружили не заявленные ДНК свиньи и сои, а в масле — признаки фальсификации, в том числе растительные жиры.

Несмотря на предостережения Россельхознадзора, предприниматели не предприняли необходимых мер. В связи с этим было вынесено решение о привлечении к административной ответственности, общей суммой 216 тысяч рублей. Также были выданы предписания об устранении нарушений.

Напомним, стоимость сливочного масла за год выросла «всего» на 36,1%.

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#Диана Рязанцева#Омск#Нарушения#Россельхознадзор#Проверка#Административная ответственность#Сливочное масло#Продукция#Фальсификация
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