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Posted 6 декабря, 06:18

Published 6 декабря, 06:18

Modified 6 декабря, 06:20

Updated 6 декабря, 06:20

В Омске признали несостоятельным должником частный медицинский центр

В Омске обанкротился частный медицинский центр

6 декабря 2024, 06:18
Фото: 1MI.

В Омске признали несостоятельным должником частный медицинский центр

Арбитражным управляющим «Евамеда» стала вологжанка Юлия Мельникова.

Арбитражный суд Омской области признал несостоятельным должником общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр „Евамед“», зарегистрированное в Омске на улице Лермонтова. Эта компания, занимавшаяся общей врачебной практикой, была учреждена в 2011 году. Ее первым учредителем был Вадим Заянчковский, в 2016 году весь уставный капитал перешел к Евгении Цайдер, которая в 2021 году стала еще и директором.

Отметим, что финансовые данные «Евамеда» до недавнего времени выглядели неплохо. При выручке 56,3 млн рублей за 2023 год чистая прибыль медицинского центра составила 4,4 млн.

Теперь «Евамедом» руководит арбитражный управляющий Юлия Мельникова из Череповца в Вологодской области. Как минимум до 3 мая будет продолжаться процедура конкурсного производства, цель которой — удовлетворить, насколько это возможно, претензии кредиторов. По окончании конкурсного производства компания будет ликвидирована.

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