В Омске обанкротился частный медицинский центр

Арбитражный суд Омской области признал несостоятельным должником общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр „Евамед“», зарегистрированное в Омске на улице Лермонтова. Эта компания, занимавшаяся общей врачебной практикой, была учреждена в 2011 году. Ее первым учредителем был Вадим Заянчковский, в 2016 году весь уставный капитал перешел к Евгении Цайдер, которая в 2021 году стала еще и директором.