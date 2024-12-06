В «Кварталах Драверта» в Омске возводят третий дом: Брусника открыла продажи

Posted 6 декабря, 06:10
Published 6 декабря, 06:10
Modified 6 декабря, 06:12
Updated 6 декабря, 06:12
Квартиры с террасами, кладовые и места на подземном паркинге продаются по стартовым ценам.
Напомним, что «Кварталы Драверта» — проект Брусник на левом берегу Иртыша. Здесь в ближайшие 18 лет возведут 300 тысяч м² жилья, школу и детский сад, сквер и многофункциональные общественные пространства. Застройщик разработал этот проект совместно с датскими архитекторами, а его реализация началась в 2022 году с четырех 17-этажных башен. Кстати, Брусника планирует передать ключи от квартир в первой очереди уже в начале следующего года. Сейчас компания объявила о старте продаж в третьем доме. Рассказываем, что ждет омичей, и какие квартиры пользуются максимальным спросом.
Новый дом возводят на улице Крупской — широкой четырехполосной транспортной артерией с хорошим покрытием, которая соединяется с двумя мостами: имени 60-летия ВЛКСМ и 60-летия Победы. От нового дома до исторического центра города дорога на автомобиле займет всего 15 минут. Кроме того, сразу напротив дома находится автобусная остановка с четырьмя маршрутами.
Поблизости «Кварталов Драверта» возводят школу и больницу, а неподалеку находится главная культурная и спортивная площадка города — ледовая «G-Drive Арена». В пешей доступности — детские сады и школы, городская больница. Напротив — продуктовые магазины и сетевой супермаркет, кофейня со свежей выпечкой и десертами, доставка суши и пиццы.
На первом этаже дома спроектированы коммерческие помещения с отдельным входом с улицы и панорамным остеклением в пол.
В основу мастер-плана «Кварталов Драверта» легли два принципа: интеграция с природой через зелёные зоны и разнообразие застройки, при которой масштаб зданий меняется в зависимости от близости к реке.
Высота нового дома будет переменной — от 7 до 9 этажей. В доме третьей очереди летние помещения спроектированы в каждой квартире. Небольшого пространства от 3,6 м² хватит, чтобы обустроить место для утренней чашечки кофе.
Новый дом третьей очереди построят в виде буквы «о». Здание образует внутренний безопасный двор. Вход в приватное пространство закрыт от машин и посторонних глаз. А еще пронизывающий ветер не проникает во двор, поэтому прогулка будет комфортной в любую погоду.
Застройщик облагородит территорию и вокруг дома. Здесь высадят крупномерные деревья, обустроят места для отдыха, проложат пешеходные и велосипедные дорожки, которые соединятся с маршрутами других домов «Кварталов Драверта», тем самым образуя единую инфраструктуру.
Во дворе предусмотрели интересы всех жителей квартала. Детей увлечет игра на площадке с горкой, качелей-гнездом, пружинками. Пока ребятня играет, взрослые отдыхают в окружении зелени в тени или греются на солнце. Для спортсменов спроектировали площадку для тренировок на свежем воздухе.
Площадь подземного этажа оборудована для хранения автомобилей и вещей — здесь предусмотрено 89 машиномест и 223 кладовые. Интересно, что 20 парковочных мест продают в комплекте с кладовой.
Брусника превращает паркинг в приветливую welcome-зону, чтобы автовладельцы уже на въезде чувствовали себя как дома. Навигация к лифту выделена и освещена так, чтобы можно было комфортно перемещаться от машины до квартиры.
В доме спроектировано 364 квартиры — от студий до трехкомнатных. При этом на этаже находится от 4 до 10 квартир, в зависимости от секции: нет очередей у лифта, хватает места на парковке и во дворе. Двухкомнатные квартиры представлены сразу в 9 вариантах планировок.
На типовых этажах представлены следующие квартиры:
Переходите на сайт, чтобы посмотреть доступные планировки по стартовым ценам и выбрать подходящий вид из окна.
В третьем доме спроектировали 2 вида особенных планировок: с террасой на крыше и во дворе, а также с отдельным входом.
На первом этаже будут квартиры-дома площадью больше 100 м². В каждой предусмотрена прихожая с зоной для хранения вещей, просторная кухня-гостиная. Мокрая зона выведена так, что можно организовать два санузла и отдельную постирочную со стиральной и сушильной машинами. Жилое пространство выходит на уединенную террасу во внутреннем дворе дома.
В новом доме можно выбрать двухуровневую квартиру на последних этажах. Второй этаж представляет собой кухню-гостиную с выходом на террасу.
Обмен и другие способы покупки
Брусника сотрудничает с несколькими банками и предлагает приобрести недвижимость в ипотеку несколькими способами:
Кроме этого, застройщик выкупает квартиры клиентов и недостроенные объекты от других девелоперов в обмен на строящееся жилье. Поменять можно даже недвижимость с обременением — в ипотеке или с маткапиталом. Оставьте заявку на сайте, чтобы узнать подробности: подходит ли ваша квартира для обмена в Бруснике.