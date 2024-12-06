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Posted 6 декабря, 06:10

Published 6 декабря, 06:10

Modified 6 декабря, 06:12

Updated 6 декабря, 06:12

В «Кварталах Драверта» в Омске возводят третий дом: Брусника открыла продажи

В «Кварталах Драверта» в Омске возводят третий дом: Брусника открыла продажи

6 декабря 2024, 06:10
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Застройщик Брусника возводит новый дом всего в 15-ти минутах от исторического центра Омска. «Кварталы Драверта» сочетают в себе среднеэтажную застройку, приватный двор-парк, пешеходный бульвар и все необходимые сервисы на первых этажах вдоль фронта улиц.

Квартиры с террасами, кладовые и места на подземном паркинге продаются по стартовым ценам.

Напомним, что «Кварталы Драверта» — проект Брусник на левом берегу Иртыша. Здесь в ближайшие 18 лет возведут 300 тысяч м² жилья, школу и детский сад, сквер и многофункциональные общественные пространства. Застройщик разработал этот проект совместно с датскими архитекторами, а его реализация началась в 2022 году с четырех 17-этажных башен. Кстати, Брусника планирует передать ключи от квартир в первой очереди уже в начале следующего года. Сейчас компания объявила о старте продаж в третьем доме. Рассказываем, что ждет омичей, и какие квартиры пользуются максимальным спросом.

Прямо у остановки и в 15-ти минутах от исторического центра Омска

Новый дом возводят на улице Крупской — широкой четырехполосной транспортной артерией с хорошим покрытием, которая соединяется с двумя мостами: имени 60-летия ВЛКСМ и 60-летия Победы. От нового дома до исторического центра города дорога на автомобиле займет всего 15 минут. Кроме того, сразу напротив дома находится автобусная остановка с четырьмя маршрутами.

В радиусе 500 метров от нового дома расположены четыре детских садаВ радиусе 500 метров от нового дома расположены четыре детских сада
В радиусе 500 метров от нового дома расположены четыре детских сада

Поблизости «Кварталов Драверта» возводят школу и больницу, а неподалеку находится главная культурная и спортивная площадка города — ледовая «G-Drive Арена». В пешей доступности — детские сады и школы, городская больница. Напротив — продуктовые магазины и сетевой супермаркет, кофейня со свежей выпечкой и десертами, доставка суши и пиццы.

Потолки коммерческих помещений достигают высоты 5,1 метровПотолки коммерческих помещений достигают высоты 5,1 метров
Потолки коммерческих помещений достигают высоты 5,1 метров

На первом этаже дома спроектированы коммерческие помещения с отдельным входом с улицы и панорамным остеклением в пол.

Европейская архитектура в центре Сибири

В основу мастер-плана «Кварталов Драверта» легли два принципа: интеграция с природой через зелёные зоны и разнообразие застройки, при которой масштаб зданий меняется в зависимости от близости к реке.

Динамика архитектуры обусловлена многообразием летних помещенийДинамика архитектуры обусловлена многообразием летних помещений
Динамика архитектуры обусловлена многообразием летних помещений

Высота нового дома будет переменной — от 7 до 9 этажей. В доме третьей очереди летние помещения спроектированы в каждой квартире. Небольшого пространства от 3,6 м² хватит, чтобы обустроить место для утренней чашечки кофе.

Белые рамки создают акцент на крупноформатных окнахБелые рамки создают акцент на крупноформатных окнах
Белые рамки создают акцент на крупноформатных окнах

Мало ветра, много света

Новый дом третьей очереди построят в виде буквы «о». Здание образует внутренний безопасный двор. Вход в приватное пространство закрыт от машин и посторонних глаз. А еще пронизывающий ветер не проникает во двор, поэтому прогулка будет комфортной в любую погоду.

Новый дом — это среднеэтажный замкнутый квартал с приватным закрытым двором без машинНовый дом — это среднеэтажный замкнутый квартал с приватным закрытым двором без машин
Новый дом — это среднеэтажный замкнутый квартал с приватным закрытым двором без машин

Застройщик облагородит территорию и вокруг дома. Здесь высадят крупномерные деревья, обустроят места для отдыха, проложат пешеходные и велосипедные дорожки, которые соединятся с маршрутами других домов «Кварталов Драверта», тем самым образуя единую инфраструктуру.

Территорию дома облагородят и внутри, и снаружиТерриторию дома облагородят и внутри, и снаружи
Территорию дома облагородят и внутри, и снаружи

Во дворе предусмотрели интересы всех жителей квартала. Детей увлечет игра на площадке с горкой, качелей-гнездом, пружинками. Пока ребятня играет, взрослые отдыхают в окружении зелени в тени или греются на солнце. Для спортсменов спроектировали площадку для тренировок на свежем воздухе.

Не только квартиры: кладовые, паркинг и подъезды для жителей

Площадь подземного этажа оборудована для хранения автомобилей и вещей — здесь предусмотрено 89 машиномест и 223 кладовые. Интересно, что 20 парковочных мест продают в комплекте с кладовой.

Приглушенный теплый точечный свет создает акценты и направляет жителей к выходу и лифтуПриглушенный теплый точечный свет создает акценты и направляет жителей к выходу и лифту
Приглушенный теплый точечный свет создает акценты и направляет жителей к выходу и лифту

Брусника превращает паркинг в приветливую welcome-зону, чтобы автовладельцы уже на въезде чувствовали себя как дома. Навигация к лифту выделена и освещена так, чтобы можно было комфортно перемещаться от машины до квартиры.

Типовые планировки от 18,4 до 85 м²

В доме спроектировано 364 квартиры — от студий до трехкомнатных. При этом на этаже находится от 4 до 10 квартир, в зависимости от секции: нет очередей у лифта, хватает места на парковке и во дворе. Двухкомнатные квартиры представлены сразу в 9 вариантах планировок.

Двухкомнатная квартира 63,7 м² с мастер-спальней, двумя балконами и санузламиДвухкомнатная квартира 63,7 м² с мастер-спальней, двумя балконами и санузлами
Двухкомнатная квартира 63,7 м² с мастер-спальней, двумя балконами и санузлами

На типовых этажах представлены следующие квартиры:

  • С одним и двумя балконами;
  • С отдельными гардеробными;
  • С двумя санузлами;
  • С раздельными, несмежными комнатами;
  • С просторной кухней-гостиной.

Переходите на сайт, чтобы посмотреть доступные планировки по стартовым ценам и выбрать подходящий вид из окна.

Квартир с террасами и отдельным входом всего 27

В третьем доме спроектировали 2 вида особенных планировок: с террасой на крыше и во дворе, а также с отдельным входом.

На первом этаже будут квартиры-дома площадью больше 100 м². В каждой предусмотрена прихожая с зоной для хранения вещей, просторная кухня-гостиная. Мокрая зона выведена так, что можно организовать два санузла и отдельную постирочную со стиральной и сушильной машинами. Жилое пространство выходит на уединенную террасу во внутреннем дворе дома.

В новом доме можно выбрать двухуровневую квартиру на последних этажах. Второй этаж представляет собой кухню-гостиную с выходом на террасу.

Обмен и другие способы покупки

Брусника сотрудничает с несколькими банками и предлагает приобрести недвижимость в ипотеку несколькими способами:

  • Траншевая ипотека с первым взносом 100 рублей (не тысяч, а рублей);
    Правильная ипотека по ставке 13,49% на 7,5 лет для всех;
  • Семейная от 6%;
  • IT-ипотека от 6% на весь срок;
  • Комбо-ипотека для покупки квартиры, паркинга и кладовой по одному договору долевого участия — базовая ставка от от 14,2%.

Кроме этого, застройщик выкупает квартиры клиентов и недостроенные объекты от других девелоперов в обмен на строящееся жилье. Поменять можно даже недвижимость с обременением — в ипотеке или с маткапиталом. Оставьте заявку на сайте, чтобы узнать подробности: подходит ли ваша квартира для обмена в Бруснике.

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