В «Кварталах Драверта» в Омске возводят третий дом: Брусника открыла продажи

Напомним, что «Кварталы Драверта» — проект Брусник на левом берегу Иртыша. Здесь в ближайшие 18 лет возведут 300 тысяч м² жилья, школу и детский сад, сквер и многофункциональные общественные пространства. Застройщик разработал этот проект совместно с датскими архитекторами, а его реализация началась в 2022 году с четырех 17-этажных башен. Кстати, Брусника планирует передать ключи от квартир в первой очереди уже в начале следующего года. Сейчас компания объявила о старте продаж в третьем доме. Рассказываем, что ждет омичей, и какие квартиры пользуются максимальным спросом.