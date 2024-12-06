Турнир «Жемчужный конек» в Омске: ОНПЗ поддержал развитие женского хоккея

Турнир «Жемчужный конек» прошел в хоккейной академии «Авангард» и собрал 33 участницы в возрасте от 6 до 14 лет. Это событие стало возможным благодаря проекту «Хоккей для всех», который реализуется с поддержкой компании «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», а также местной федерации хоккея и регионального министерства по делам молодежи и спорта.