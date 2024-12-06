Турнир «Жемчужный конек» в Омске: ОНПЗ поддержал развитие женского хоккея

Posted 6 декабря, 09:00
Published 6 декабря, 09:00
Modified 6 декабря, 09:10
Updated 6 декабря, 09:10
В Омске состоялось торжественное открытие турнира по хоккею среди девочек, организованного при поддержке ОНПЗ.
Турнир «Жемчужный конек» прошел в хоккейной академии «Авангард» и собрал 33 участницы в возрасте от 6 до 14 лет. Это событие стало возможным благодаря проекту «Хоккей для всех», который реализуется с поддержкой компании «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», а также местной федерации хоккея и регионального министерства по делам молодежи и спорта.
Соревнования проводились в формате 3 на 3, что делает игру более динамичной и зрелищной. В финале победила команда «Атлантида», а самым ценным игроком турнира стала шестилетняя Мария Савельева. Также были определены лучшие игроки в других номинациях:
Эти хоккеистки войдут в состав сборной и примут участие на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба».
Президент федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков отметил, что ОНПЗ активно поддерживает развитие детского спорта и, в частности, хоккея. Он выразил надежду, что турнир «Жемчужный конек» станет хорошей традицией.
«Это обеспечивает омскому хоккею большой потенциал. В этом году нас также поддержал губернатор Виталий Хоценко и компания „СОГАЗ“», — подчеркнул Михаил Лавриков.
Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский добавил, что женский хоккей в регионе продолжает развиваться, а такие турниры помогают повышать его престиж.
«Мы видим, как увеличивается число новых детских хоккейных команд, в том числе и в женском хоккее. Турниры и первенства — это отличная возможность для спортсменов проявить себя», — отметил Олег Белявский.
Отметим, что «Родные города» — это программа социальных инвестиций компании «Газпром нефть», направленная на улучшение качества жизни людей и содействие устойчивому развитию регионов. Программа поддерживает проекты в области культуры, спорта, образования, экологии и других направлений. «Газпром нефть» является партнером «Национальных проектов России» и активно способствует достижению целей национального развития.