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Posted 6 декабря, 09:00

Published 6 декабря, 09:00

Modified 6 декабря, 09:10

Updated 6 декабря, 09:10

Турнир «Жемчужный конек» в Омске: ОНПЗ поддержал развитие женского хоккея

Турнир «Жемчужный конек» в Омске: ОНПЗ поддержал развитие женского хоккея

6 декабря 2024, 09:00
Фото: Римма Злацовская.
При поддержке Омского НПЗ в городе впервые прошел турнир по хоккею среди девочек.

В Омске состоялось торжественное открытие турнира по хоккею среди девочек, организованного при поддержке ОНПЗ.

Турнир «Жемчужный конек» прошел в хоккейной академии «Авангард» и собрал 33 участницы в возрасте от 6 до 14 лет. Это событие стало возможным благодаря проекту «Хоккей для всех», который реализуется с поддержкой компании «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», а также местной федерации хоккея и регионального министерства по делам молодежи и спорта.

Соревнования проводились в формате 3 на 3, что делает игру более динамичной и зрелищной. В финале победила команда «Атлантида», а самым ценным игроком турнира стала шестилетняя Мария Савельева. Также были определены лучшие игроки в других номинациях:

  • Лучший нападающий — Полина Мух;
  • Лучший защитник — Мария Тарасова;
  • Лучший вратарь — Арина Дубинина.

Эти хоккеистки войдут в состав сборной и примут участие на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба».

Президент федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков отметил, что ОНПЗ активно поддерживает развитие детского спорта и, в частности, хоккея. Он выразил надежду, что турнир «Жемчужный конек» станет хорошей традицией.

«Это обеспечивает омскому хоккею большой потенциал. В этом году нас также поддержал губернатор Виталий Хоценко и компания „СОГАЗ“», — подчеркнул Михаил Лавриков.

Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский добавил, что женский хоккей в регионе продолжает развиваться, а такие турниры помогают повышать его престиж.

«Мы видим, как увеличивается число новых детских хоккейных команд, в том числе и в женском хоккее. Турниры и первенства — это отличная возможность для спортсменов проявить себя», — отметил Олег Белявский.

Отметим, что «Родные города» — это программа социальных инвестиций компании «Газпром нефть», направленная на улучшение качества жизни людей и содействие устойчивому развитию регионов. Программа поддерживает проекты в области культуры, спорта, образования, экологии и других направлений. «Газпром нефть» является партнером «Национальных проектов России» и активно способствует достижению целей национального развития.

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#Диана Рязанцева#Спорт#Хоккей#Омск#Турнир#Газпром нефть#Дети#ОНПЗ#Родные города
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