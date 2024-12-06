Термальный источник прямо на улице: в Омске насчитали 75 разрытых ям

Не лучше ситуация и на улице 10 лет Октября в Центральном округе, где яма с разрытой теплотрассой расположена прямо на пешеходной тропинке, ведущей к поликлинике и детскому саду. Местные жители, чтобы пройти мимо, вынуждены держаться за перила и двигаться осторожно, чтобы не упасть. Яма на этой улице появилась в сентябре, а соседний дом окружен несколькими такими же.