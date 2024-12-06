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Posted 6 декабря, 05:36

Published 6 декабря, 05:36

Modified 6 декабря, 05:39

Updated 6 декабря, 05:39

Жители Омска рискуют провалиться в разрытые теплотрассы

Термальный источник прямо на улице: в Омске насчитали 75 разрытых ям

6 декабря 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Омска рискуют провалиться в разрытые теплотрассы

В Омске уже несколько месяцев жители города вынуждены обходить опасные ямы с горячими трубами и паром, которые появились из-за разрытых теплотрасс.

«Вести Омск» сообщают, что жители одного из домов на Космическом проспекте уже несколько месяцев вынуждены обходить яму с горячей водой и паром, которая появилась прямо в дворовом проезде. Пар, исходящий из разрытых теплосетей, создает опасность: достаточно сделать неосторожный шаг, и можно оказаться в глубокой яме. Проблема длится уже месяц, и местные жители выражают обеспокоенность, особенно в отношении безопасности детей.

Не лучше ситуация и на улице 10 лет Октября в Центральном округе, где яма с разрытой теплотрассой расположена прямо на пешеходной тропинке, ведущей к поликлинике и детскому саду. Местные жители, чтобы пройти мимо, вынуждены держаться за перила и двигаться осторожно, чтобы не упасть. Яма на этой улице появилась в сентябре, а соседний дом окружен несколькими такими же.

По всему Омску можно увидеть подобные ямы с парящими трубами, многие из которых не ремонтируются месяцами. В тепловой компании «Вестям Омск» сообщили, что в городе насчитывается 75 таких участков, но работы по их восстановлению откладываются, чтобы избежать необходимости вскоре снова их разрывать. Начальник хозяйственного управления «Тепловой компании» Кирилл Масан объяснил, что основные проблемы связаны с высокой повреждаемостью сетей и нехваткой рабочих.

По информации городской администрации, износ тепловых сетей в Омске составляет 78%. Средства на капитальный ремонт всего комплекса в настоящий момент отсутствуют, однако власти надеются получить в ближайшие годы федеральное финансирование в размере 1,7 миллиарда рублей на обновление коммуникаций.

В Омске нашли почти полмиллиарда на ремонт теплосетей
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#Диана Рязанцева#Омск#Безопасность#Дети#Горячая вода#Теплотрасса#Ямы#Коммуникации#Улицы
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