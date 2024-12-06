Стало известно, что «Авангард» хотел купить у «Торпедо» Атанасова за 100 млн рублей

Posted 6 декабря, 10:31
Published 6 декабря, 10:31
Modified 6 декабря, 15:11
Updated 6 декабря, 15:11
Бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ Никита Филатов рассказал в своем телеграм-канале, что нападающий «Торпедо» Василий Атанасов мог оказаться в «Авангарде» по ходу этого сезона. Омичи предлагали за форварда немаленькую сумму — 100 млн рублей, но нижегородцы не захотели отдавать одного из своих лидеров.
В сезоне 2024/2025 Континентальной хоккейной лиги 22-летний Атанасов провел за «Торпедо» 30 матчей и набрал 12 очков, забросив девять шайб и отдав три результативные передачи. Сейчас клуб из Нижнего Новгорода занимает восьмое место в Западной конференции с 35 очками. «Авангард» же расположился на девятой строчке «Востока», имея 30 очков после 32 игр.
Напомним, что скоро состав «Авангарда» могут пополнить еще несколько хоккеистов. Речь идет о нападающем череповецкой «Северстали» Кирилле Пилипенко, который сейчас является лучшим бомбардиром своей команды. Также руководство омичей ведет переговоры с защитником фарм-клуба команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Даниилом Чайкой. Текущий сезон он начал в «Хендерсон Силвер Найтс» Американской хоккейной лиги, но его выставили на безусловный драфт отказов.
При таком количестве подписаний не приходится удивляться разрывам контрактов. До дедлайна КХЛ, то есть до 27 декабря, «Авангард» могут покинуть сразу три игрока — защитник Павел Коледов и нападающие Станислав Галиев и Иван Игумнов.