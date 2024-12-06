Стало известно, что «Авангард» хотел купить у «Торпедо» Атанасова за 100 млн рублей

Напомним, что скоро состав «Авангарда» могут пополнить еще несколько хоккеистов. Речь идет о нападающем череповецкой «Северстали» Кирилле Пилипенко, который сейчас является лучшим бомбардиром своей команды. Также руководство омичей ведет переговоры с защитником фарм-клуба команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Даниилом Чайкой. Текущий сезон он начал в «Хендерсон Силвер Найтс» Американской хоккейной лиги, но его выставили на безусловный драфт отказов.