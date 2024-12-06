Служил в мотострелковом батальоне. Многодетный отец из Омской области погиб на СВО

Posted 6 декабря, 02:19
Published 6 декабря, 02:19
Modified 6 декабря, 02:22
Updated 6 декабря, 02:22
В Москаленской районе Омской области вчера простились с 47-летним Александром Айметовым. Он был призван на военную службу для выполнения боевых задач в 2024 году, сообщает Москаленское МО ВПП Единая Россия.
«Айметов Александр Сергеевич навсегда вписан в историю Москаленского района и всей России! Память об Александре и пример его мужества и отваги, будут передаваться нашим детям и внукам! Он навсегда с нами! Вместе с родными и близкими, коллегами по трудовой службе скорбим о безвозвратной утрате», — говорится в посте.
Александр родился 1 января 1977 года в деревне Башкирской АССР. В возрасте десяти лет с родителями переехал из Ярославской области в село Красное Знамя Москаленского района Омской области.
Мужчина погиб в бою 27 апреля этого года. Однако прощание прошло только вчера.
У Айметова осталось трое несовершеннолетних детей: два сына и дочь.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Айметова.