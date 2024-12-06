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Posted 6 декабря, 02:19

Published 6 декабря, 02:19

Modified 6 декабря, 02:22

Updated 6 декабря, 02:22

В Омской области простились с многодетным отцом, погибшим на СВО

Служил в мотострелковом батальоне. Многодетный отец из Омской области погиб на СВО

6 декабря 2024, 02:19
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области простились с многодетным отцом, погибшим на СВО

В Москаленском районе простились с 47-летним Александром Айметовым, который ушел на СВО в этом году.

В Москаленской районе Омской области вчера простились с 47-летним Александром Айметовым. Он был призван на военную службу для выполнения боевых задач в 2024 году, сообщает Москаленское МО ВПП Единая Россия.

«Айметов Александр Сергеевич навсегда вписан в историю Москаленского района и всей России! Память об Александре и пример его мужества и отваги, будут передаваться нашим детям и внукам! Он навсегда с нами! Вместе с родными и близкими, коллегами по трудовой службе скорбим о безвозвратной утрате», — говорится в посте.

Александр родился 1 января 1977 года в деревне Башкирской АССР. В возрасте десяти лет с родителями переехал из Ярославской области в село Красное Знамя Москаленского района Омской области.

Мужчина погиб в бою 27 апреля этого года. Однако прощание прошло только вчера.

У Айметова осталось трое несовершеннолетних детей: два сына и дочь.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Айметова.

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#Диана Рязанцева#Омская область#Москаленский район#Погибший#Военная служба
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